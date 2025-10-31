La ULE impulsa una innovadora línea de investigación en mindfulness que conecta academia, empresa y deporte

La doctora María Fernández Muiños de la ULE junto al equipo de la SD Ponferradina durante el taller ‘Mindfulness y iderazgo con Valores’.ULE

La Universidad de León (ULE) se posiciona como "referente" en el estudio del mindfulness aplicado a la gestión de organizaciones y equipos, gracias a una línea de investigación "pionera" que une los ámbitos académico, empresarial, deporte profesional y formación del profesorado.

El proyecto, liderado por la doctora María Fernández Muiños, integrante del Grupo de Investigación GIDE, explora cómo la atención plena puede convertirse en un recurso transformador que fomenta el bienestar, impulsa la innovación y fortalece el liderazgo responsable en diferentes contextos.

Esta línea de investigación ha sido reconocida recientemente en el Congreso internacional Academy of Management (AOM) 2025, celebrado en Copenhague (Dinamarca), donde la profesora presentó el póster titulado 'Mindfulness: Boosting Creativity, Innovation, and Spiritual Leadership in Entrepreneurs'.

El trabajo propone un modelo teórico y práctico que integra mindfulness con dinámicas creativas y de liderazgo espiritual para potenciar la innovación y la resiliencia en entornos de alta incertidumbre.

Además, la investigación ha dado lugar a la publicación del capítulo 'Spirituality and Entrepreneurship: Nurturing Innovation through Mindful Leadership' (Springer, 2025) donde se demuestra cómo la combinación de mindfulness y liderazgo espiritual puede fomentar una innovación sostenible, con impacto no solo económico, sino también social y medioambiental.

ENFOQUE "PIONERO"

Aunque el mindfulness ha sido ampliamente investigado en psicología, la novedad de esta línea radica en su abordaje desde el área de economía de la empresa, aportando una mirada singular sobre cómo la atención plena puede transformar la gestión organizacional y el liderazgo responsable.

Según Fernández Muiños el objetivo es demostrar que el mindfulness no solo contribuye al bienestar personal, sino que también transforma la forma en que las organizaciones trabajan, innovan y alcanzan resultados sostenibles. Esta línea de investigación conecta directamente a la universidad con la sociedad, mostrando que el conocimiento académico puede generar un impacto real en empresas, instituciones y equipos deportivos, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La investigación comenzó con una iniciativa abierta dirigida a la comunidad de emprendedores, difundida a través de redes sociales, que buscaba implicar al tejido empresarial en torno al mindfulness y el bienestar en el trabajo. A partir de esta primera acción, el proyecto fue creciendo y consolidándose en distintas direcciones.

MINDFULNESS Y ESTOICISMO EN EL DEPORTE

La dimensión aplicada de esta investigación se refleja en el proyecto desarrollado junto a la SD Ponferradina con el 'Taller de mindfulness y liderazgo con valores', que ha favorecido la cohesión grupal y el bienestar de los jugadores. Esta colaboración entre empresa y universidad ejemplifica cómo la integración de la atención plena con filosofías prácticas como el estoicismo ofrece un marco "especialmente valioso" en el ámbito deportivo.

Mientras que el mindfulness entrena la presencia, la claridad mental y la gestión emocional en el momento presente, el estoicismo aporta herramientas para cultivar la resiliencia, el control sobre lo que depende de uno mismo y la orientación hacia valores compartidos. Juntas, estas perspectivas fortalecen la capacidad de los equipos para mantener la calma bajo presión, afrontar la adversidad con serenidad y transformar sus valores en acción dentro y fuera del campo.

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ULE

La continuidad de esta investigación se trasladará al próximo curso de la Escuela de Formación de la ULE, previsto para los días 1, 9 y 15 de diciembre de 2025, y dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULE con un programa que tendrá un triple objetivo, por un lado formativo, capacitando al profesorado en prácticas de autocuidado y resiliencia basadas en mindfulness, estoicismo y dinámicas de identidad compartida; en segundo lugar, investigador, evaluando el impacto del programa en variables como resiliencia, gratitud e identidad colectiva y, en tercero, de transferencia, al poner los materiales del curso a disposición en repositorios abiertos, siguiendo principios de ciencia abierta y FAIR data.

Todo este recorrido que combina publicaciones académicas, congresos internacionales, colaboraciones con clubes deportivos y programas de formación universitaria, refuerza el papel de la Universidad de León como un espacio innovador en la investigación sobre mindfulness aplicado a la gestión.

Este trabajo sienta las bases para futuras colaboraciones intersectoriales que permitirán evaluar, diseñar y replicar intervenciones basadas en mindfulness con impacto tangible en el rendimiento, el bienestar y la innovación de organizaciones y comunidades.