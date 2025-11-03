Puente incide en la polémica de la identidad leonesa: "Castilla va a renunciar por fin a la mediocridad"

Publicado por

Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Las palabras de un dirigente socialista vuelven a levantar ampollas entre los leonesistas. En esta ocasión, y tras el patinazo del secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, al hablar de "Castillaleón" y bromear luego con que debería decir "Castilla y León, Castilla y Soria, y Ávila, y Burgos...", ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el que se ha visto envuelto en una polémica similar por algo parecido.

Puente participó este domingo en la Fiesta de la Rosa de Candeleda (Ávila), donde protagonizó una intervención en la que entró en modo precampaña de cara a los comicios autonómicos de marzo del próximo año.

Durante su alocución, el ministro recordó un verso de una canción del Nuevo Mester de Juglaría que reza "desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar". Una idea que, según Puente, "ya toca a su fin", y por ello aseguró que "Castilla va a renunciar por fin, por fin, a la mediocridad" en una crítica al gobierno del PP en la Junta durante un acto en el que, además, estuvo presente el propio Martínez Mínguez al que todavía persigue su 'resbalón'.

No obstante, a la hora de parafrasear el verso de la canción el ministro de Transportes se olvidó de incluir a León como parte de una comunidad compuesta por dos regiones, lo cual ha despertado, o más bien avivado, las críticas de los defensores del sentimiento leonesista contra el Partido Socialista.

La realidad es que llueve sobre mojado en este asunto, ya que hace tan solo unas semanas el líder de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, protagonizó un gazapo de similar naturaleza. “Me critican porque digo ‘CastillaLeón’ seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia”, afirmó Martínez en una de sus intervenciones en el cónclave del PSOE celebrado, precisamente, en León y al que asistió Pedro Sánchez.

Así, las palabras del dirigente socialista desataron una crisis sin precedentes en su partido motivada en gran medida por la cascada de críticas que se desató, muchas de ellas procedentes, incluso, de la Unión del Pueblo Leonés y que habló de "burla". Tanto es así que, tras lo ocurrido, los leonesistas se han llegado a plantear romper el pacto de gobierno que mantienen con el PSOE en la Diputación de León.

Más significativas fueron, sin cabe, las declaraciones del alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, que cargó igualmente contra su secretario general afeándole su "mofa".

Ante este escenario, es evidente que las palabras de Óscar Puente se han producido en el peor escenario posible, ya que han arrojado combustible sobre el incendio de la polémica desatada por Martínez. En todo caso, a lo largo de su intervención, el ministro de Transportes volvió a referirse en más ocasiones a la Comunidad aunque, en estos casos, sí la denominó correctamente como "Castilla y León".

Con todo, esa alusión a Castilla dejando fuera a León ya se ha extendido como la pólvora por las redes sociales, sobre todo entre aquellos usuarios que defienden la separación de la Región Leonesa, compuesta por las provincias de León, Zamora y Salamanca, del resto de la Comunidad.