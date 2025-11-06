Condenado a 23 años y medio de prisión el hombre acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León

La Audiencia Provincial de León acoge la primera sesión del juicio contra A.R.T.S., al que se le acusa de los delitos de asesinato y amenazas en el ámbito familiar por presuntamente haber matado a su madre durante la navidad de 2022.Campillo

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León condena a 23 años y medio de cárcel a Alan Rubén T.S., por matar a su madre en la Nochebuena de 2022. En concreto, por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con el agravante de parentesco y otro de amenazas, y además se le impone un indemnización de 5.000 euros para la hermana de la asesinada, e inhabilitación absoluta y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La sentencia considera probados los hechos, después de que el jurado popular determinase que Alan Rubén T.S. es culpable de ese delito. El fallo refleja que queda demostrado que el 24 de diciembre de 2022 se personó dos veces en la vivienda de su madre. En la primera ocasión no logró acceder a la casa, aunque más tarde regresó y ella sí le abrió la puerta.

Tras una fuerte discusión, el condenado atacó “de forma repentina, rápida y sin ninguna posibilidad de defensa” a su madre, “asestándole un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, tipo jarra, jarrón, botella o frasco de cristal que se rompió en pedazos y, a consecuencia de ello, quedó conmocionada por la intensidad del golpe”, relata el escrito.

A continuación, Alan Rubén T.S. siguió agrediendo a su progenitora con otro objeto contundente y cortante, “sin descartar que pudiera haber utilizado un arma blanca”, indica el juez, con lo que le provocó numerosos cortes en el cuerpo “solo buscando sufrimiento y dolor”. Por último le hizo un corte en el cuello, a la altura de la vena yugular y la tráquea, de 13 centímetros, produciendo una fuerte hemorragia e impidiendo la entrada de aire. La mujer falleció a las 23 horas de esa noche.

Además, el Tribunal también considera probado que el ahora condenado amenazó a su madre previamente con “cortarle el cuello” y no considera probado que el acusado cometiera estos hechos “bajo ninguna limitación de sus facultades mentales”.

“En consecuencia, el resultado de la votación de los hechos probados, es perfectamente coherente con la votación del veredicto de culpabilidad, habiéndose alcanzado ésta por unanimidad en la mayor parte de las preguntas sometidos a votación y, en las demás, por mayoría, de tal suerte que de las diversas alternativas que se le plantearon se declaró culpable de los dos hechos delictivos acusados”, añade la sentencia.

Por tanto, el veredicto es de 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante mista de parentesco y la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. También se le condena a seis meses de prisión por otro delito de amenazas e inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.