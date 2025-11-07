Las aulas de Castilla y León contarán por primera vez con más de un centenar de profesores honoríficos, para “la mejora continua del alumnado”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, Rocío Lucas, presidió en la mañana de hoy la entrega de diplomas al profesorado jubilado que colaborará en los colegios, institutos y centros de formación e innovación educativa de la Comunidad durante el curso 2025-2026. Medio centenar de nuevos docentes se han incorporado a este programa, y junto a los 68 que han renovado su compromiso con la mejora de la docencia en la Comunidad, conforman un total de 118, cifra récord hasta el momento.

En declaraciones recogidas por Ical, la consejera subrayó que el acto celebrado hoy es “un reconocimiento y agradecimiento a la trayectoria vital y profesional, y a la vocación de quienes han hecho de la docencia un modelo completo de vida”. Según explicó, los profesores que participan en este programa son buena muestra de lo “importante que es seguir formando a los jóvenes tanto en materias académicas como emocionales, y en valores como la equidad, el respeto y la solidaridad”. “Tras toda una vida dedicada a la docencia, después de su periodo activo siguen queriendo aportar para la mejora continua de nuestro alumnado”, aplaudió.

En concreto, en la convocatoria de este año han participado 50 docentes nuevos, que se sumarán a los 68 que continúan de cursos anteriores hasta contar con 31 de Infantil y Primaria y 87 de Secundaria. Asimismo, de estas 118 personas, hay 11 que han realizado dos solicitudes: una por la vía abierta para asesorar, apoyar y formar a otros profesores (59) y otra con un proyecto concreto (70), con lo que el total de solicitudes asciende a 129.

Lucas destacó que el acto de hoy es “un reconocimiento a quienes quieren seguir aportando su granito de arena, conscientes de que la experiencia, el conocimiento y la vocación que atesoran son valores a los que la buena educación no puede renunciar. Son docentes que, tras toda una vida dedicada a la enseñanza, deciden seguir colaborando de forma voluntaria con nuestros centros educativos. Un ejemplo de generosidad y de amor a la profesión o, en su caso y mejor dicho, a su vocación”.

El programa continúa obteniendo una valoración excelente o muy buena por parte de todos los grupos implicados. El pasado curso, el 95?por ciento de los profesores honoríficos colaboradores, el 92?por ciento de los centros docentes y el 95?por ciento de la red de formación que lo ha implantado lo califican positivamente. Además, no se han registrado valoraciones negativas en ningún ámbito.

También compartió su experiencia con el programa la directora del IES Alonso Berruguete de Palencia, Asunción Alfonso, que apuntó que “la experiencia que tienen estos docentes no se puede perder”. A su juicio, ellos “tienen que ser un hilo conductor entre lo que han sido los centros, lo que son y lo que serán en el futuro. Sirven de guía a los nuevos profesores, y son un contacto directo con todos los miembros de la comunidad, ya que conocen a familias, alumnos, profesores y el centro”.

Por su parte, Javier, uno de los docentes salmantinos que hoy fue nombrado profesor honorífico, explicó que él se ha jubilado este mismo año y su objetivo es “seguir perteneciendo a la comunidad docente” tras más de 35 años formando parte de ella. “Creo que todavía somos muy válidos, me gusta muchísimo hablar de educación, trabajar en educación, los alumnos, la innovación... y lo que quiero es en parte y desde otro punto, desde otra perspectiva y desde otro ámbito, disfrutar y seguir aportando a lo que me apasiona”, concluyó sobre un programa en el cual, en su opinión, “nunca restas, siempre sumas”.