A prisión un reincidente que estafó por el timo del 'tocomocho' 4.000 euros a una octogenaria en Ávila

El Juzgado de Instrucción ha decretado el ingreso en prisión para un varón con varias requisitorias pendientes y que había sido detenido por estafar 4.000 euros a una octogenaria que reside en la comarca del Alberche Pinares, en Ávila.

Según informa la Subdelegación del Gobierno a través d eun comunicado, dos varones de mediana edad y coordinados abordaron a la víctima en pleno núcleo urbano y la hicieron creer que poseían varios décimos de lotería premiados.

Durante el engaño, uno de los individuos supuestamente realizó un pinchazo en el brazo de la mujer, "con el objetivo de inducir un estado de sumisión química para anular las capacidades de la víctima" y que esta accediera a las órdenes de los autores.

Posteriormente, los implicados acompañaron a la víctima a una sucursal bancaria, donde la mujer extrajo un total de 4.000 euros. El dinero fue entregado a uno de los varones a cambio de cinco décimos de lotería que simulaban estar premiados.

Fruto de las investigaciones desarrolladas, se logró identificar a los presuntos autores y el pasado 3 de noviembre uno de ellos fue detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de los hechos. El detenido contaba con varias requisitorias judiciales en vigor a nivel nacional por hechos de naturaleza similar y el juzgado de Instrucción competente decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.