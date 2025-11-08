Fallece una joven y otras dos resultan heridas en la salida de vía de un turismo en Salamanca

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

Una joven de 22 años ha perdido la vida y otras dos de 19 y 25 han resultado heridas en la salida de vía de un turismo ocurrida a la altura del número 81 de la calle Calzada de Medina de Salamanca, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 04.50 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que avisaba del accidente, donde tres personas habían resultado heridas y se hallaban, además, atrapadas dentro del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que han enviado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de una de las personas heridas, una mujer de 22 años, mientras que el personal sanitario de Sacyl ha atendido además a otras dos personas heridas, dos mujeres 25 y 19 años, a quienes ha trasladado más tarde la ambulancia de soporte vital básico y la UVI móvil al hospital de Salamanca.