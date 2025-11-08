Mañueco resalta el dinamismo económico y fortaleza industrial de Valladolid, referente en automoción y agroalimentación.

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha resaltado el desarrollo y dinamismo que vive la provincia de Valladolid gracias, entre otros aspectos, al esfuerzo e implicación de los 225 ayuntamientos y nueve pedanías que la integran y, también, a la labor del Ejecutivo autonómico, lo que permite que sea referente en los sectores de automoción y agroalimentación.

Lo ha hecho durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día de la Provincia de Valladolid que se ha celebrado este sábado en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero, donde ha recordado que Valladolid cuenta con una gran riqueza histórica, cultural y natural, y una excelencia enológica, con cinco denominaciones de origen.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado su potencial en sectores como la automoción y la agroalimentación, que han contribuido a que en 2024 Castilla y León haya liderado el crecimiento de las exportaciones y de la producción industrial.

En su intervención, también ha destacado el compromiso de la Administración que lidera con el impulso de la actividad económica y la estabilidad de la provincia de Valladolid, a través de diversos proyectos como el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos y de Medina del Campo, que beneficia también a Olmedo, así como las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026 destinadas a ampliar el suelo industrial en el Parque Tecnológico de Boecillo y en los polígonos de Tudela, Medina del Campo y Medina de Rioseco.

Las inversiones reales para Valladolid en este proyecto de Presupuestos, ha detallado, aumentan un 6,2 por ciento hasta alcanzar los 146 millones de euros, con el objetivo de consolidar el desarrollo económico de esta provincia y garantizar su estabilidad.

Por otro lado, el presidente ha recordado algunas medidas del Ejecutivo autonómico que ya están en funcionamiento, como la tarjeta Buscyl que facilita la movilidad gratuita en todas las líneas dependientes de la Junta.

En la provincia de Valladolid ya la utilizan 145.000 personas, que han realizado más de 600.000 desplazamientos sin coste en las 300 rutas interurbanas y metropolitanas.

Finalmente, en materia educativa Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León ofrece educación gratuita de 0 a 16 años, y en vivienda ha destacado que las ayudas al alquiler han beneficiado este año a más de 4.800 hogares vallisoletanos, cubriendo hasta el 75 por ciento de la renta en el caso de jóvenes en el medio rural.