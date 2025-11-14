Burgos acogerá desde este viernes un congreso para concienciar sobre la donación de médula ósea

El concejal de sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, la presidenta de la asociación de Donantes de Médula Ósea, Vanessa Pérez.EUROPA PRESS

La Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos va a celebrar este viernes y sábado, 14 y 15 de noviembre, un congreso sobre la "importancia de la donación" y para "concienciar" a la sociedad para su sensibilización y mantener el servicio a familias y enfermos.

Así lo ha asegurado la presidenta de la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos, Vanesa Pérez. Las ponencias serán acerca de la alimentación y cuidados en el proceso de las enfermedades; otra charla acerca del impacto emocional y psicológico; y otra sobre la supervivencia y superación del proceso, con experiencias de los enfermos en presente.

La cita se desarrollará en la sala Polisón del Teatro Principal de 9.30 a 14.30 horas, ha explicado el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño.

Esta asociación burgalesa se cumple diez años de trabajo "en la sensibilización y en dar a conocer la necesidad de ofrecer apoyo", asesoramiento, charlas y actos divulgativos a familias, en colegios o a través de actos públicos.

Pérez ha asegurado que la tarea de esta organización empezó cuando se dieron cuenta "de la necesidad" de informar y aclarar en qué consistía la donación.

Falta de ayuda

En este sentido, ha recordado que, tras una enfermedad que ella misma sufrió, se dio cuenta de que los pacientes aquejados de enfermedades de la sangre y hematoncológicas "carecían de ayuda".

En este tiempo se ha realizado un trabajo intenso para ayudar a la gente, a los pacientes, a los familiares y al público que no está tan relacionado con las enfermedades o con la donación a través, por ejemplo, de carreras populares y otros actos públicos o culturales y festivos como una gala de danza.

La asociación quiere poner "un broche final" de aniversario con el congreso que se va a realizar este viernes y sábado.

Vanesa Pérez ha recordado que, para donar médula, la persona debe "estar sana y tener entre 18 y 40 años" y debe de efectuar una inscripción en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

Se trata de un registro de ámbito nacional en el que están apuntados ya 505.505 donantes de médula ósea y el año pasado creció en un 27 por ciento comparado con 2023.

El proceso de donación se hace con dos métodos, "uno por aféresis" que consiste en la extracción de sangre de un brazo, tras lo que pasa por una centrifugadora para extraer las células madre y el resto de la sangre vuelve al otro brazo. Este sistema se hace en el 95 por ciento de los casos.

El otro es directamente de la médula ósea, realizando una punción en la cresta ilíaca de la cadera del donante. La donación se realiza a personas con enfermedades oncohematológicas, leucemias, linfomas, aplasias medulares.