Mañueco expresa su "profundo dolor" por los trabajadores fallecidos en el accidente en una mina de Asturias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo.Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy su “profundo dolor” por los trabajadores fallecidos en el accidente acaecido esta tarde en una explotación minera ubicada en el municipio asturiano de Vega de Rengos, perteneciente a Cangas de Narcea.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, recogido por Ical, el presidente autonómico se mostró “consternado por el trágico derrumbe” que costó la vida a, al menos, dos trabajadores de la mina, y aseguró que “no existen palabras para expresar el profundo dolor que sentimos por los trabajadores fallecidos, sus familiares y compañeros”.

Asimismo, el presidente de la Junta informó que ha puesto a disposición del gobierno del Principado de Asturias los medios de Castilla y León para “ayudar en todo lo que requieran”.