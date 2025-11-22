Isabel Blanco pone el ejemplo de la DO Rueda con más mujeres enólogas que hombres y pide que sean un “referente” para las niñas y las jóvenes

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el I Encuentro ''Mujeres y vino. Su papel en la mejora de la calidad''.Leticia Pérez

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, puso hoy el ejemplo de la Denominación de Origen (DO) Rueda que cuenta con más mujeres enólogas que hombres y pidió que sean un “referente” para las niñas y las jóvenes. “Estas profesionales que cuentan con una trayectoria deben animar a las nuevas generaciones a que den el paso para que crean en ellas mismas y decirles que lo pueden hacer”, subrayó.

Con motivo de la inauguración del I Encuentro 'Mujeres y vino. Su papel en la mejora de la calidad', celebrado en la Casa de Cultura de Rueda, Blanco subrayó que el sector vitivinícola es uno de los “grandes potenciales” de Castilla y León, al sumar 81.000 hectáreas de viñedo, que ayuda a fijar población y apuesta por el mundo rural. En este sentido y ante medio centenar de mujeres enólogas de la DO de Rueda, valoró, según recogió la Agencia Ical, el “compromiso” de la Junta para generar oportunidades en los pueblos.

La vicepresidenta subrayó los programas puestos en marcha por el Ejecutivo autonómico para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Citó el Steam Talent Girl, en el que colaboran casi 500 mentoras y han participado más de 8.000 alumnas, y el de reciente creación del FP Steam Mujer, diseñado para incrementar la presencia femenina en los estudios de Formación Profesional. No en vano, precisó que hay ciclos de FP que solo tienen un 0,5 o un uno por ciento de alumnas matriculadas. “La sociedad no puede perderse el talento de la mitad de la población, especialmente cuando esas mujeres viven en el mundo rural. Vamos a seguir incrementando esos programas y gestionando las políticas de igualdad de oportunidades”, añadió.

Isabel Blanco valoró este tipo de encuentros que sirven para visibilizar el trabajo de las mujeres, como el de la enóloga local Celia Sampedro, y que apoya la Junta. “Frente a los que hacen ruido y quieren que Castilla y León no avance ni progrese, tal y como se vio el pasado jueves en las Cortes. Vox y Partido Socialista tumbaron, una vez más juntos, los presupuestos más altos de la Comunidad, que superaban los 15.000 millones de euros”, aseveró.

La también consejera de Familia recordó que esas cuentas apostaban por medidas de conciliación, el campo -Plan del Ovino, por ejemplo- y ayudas de 300 euros para el pago de las cuotas de mujeres autónomas frente a un PSOE que las sube. En todo caso, dejó claro que la Junta pondrá en marcha esos presupuestos a partir de marzo por que “frente al enfrentamiento, sin ideas ni proyectos, el PP gestiona y trabaja por los castellanos y leoneses”, concluyó.

Por su parte, el acalde de Rueda, José Ignacio Pérez, destacó la importancia del encuentro inédito y reflexionó que “cada vez que nos llevamos una copa de vino a la boca hay que pensar que hay un gran trabajo detrás y una superación, por lo que hay que poner en valor a las mujeres enólogas”.