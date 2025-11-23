Pinchazo del PSOE de Carlos Martínez en la 'manifa' de los incendios contra Mañueco

Carlos Martínez en la manifestación de León junto a miembros de Sumar, Marina Echebarría; Izquierda Unida, Juan Gascón; CCOO, Ana Fernández, y Unidas Podemos, Miguel Ángel Llamas.ICAL

La manifestación contra la gestión de los incendios forestales no ha salido como el PSOECyL de Carlos Martínez esperaba. La concentración convocada por el Movimiento Respeto, apoyado por el PSOE de Valladolid, sufrió un pinchazo al contar con apenas un millar de manifestantes para cargar contra la gestión del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Esta concentración estaba apoyadas por diferentes organizaciones políticas de izquierdas como el PSOE, Sumar, Podemos o Izquierda Unida. También acudieron organizaciones ecologistas, sociales y sindicatos como CCOO a la plaza de San Marcos de León. Sin embargo, UGT se desmarcó de esta cita por considerarla electoralista.

'Operativo público 100%, 365 días al año', 'En defensa de nuestro pueblos, en defensa de nuestra gente. Castilla y León exige respeto' o 'STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas' fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las pancartas de esta protesta en la que también se escucharon cánticos como "Mañueco, cabrón, trabaja de peón", "ecocidio por omisión" o "menos toreros, más bomberos". Estas fueron algunas de las protestas que se vivieron en León, pero la concentración apenas se quedó en un ridículo al contar con solo mil participantes, según la Subdelegación del Gobierno.

La manifestación contó, entre otros, con la presencia del secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que estuvo acompañado por el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa y la vicesecretaria del PSCyL, Nuria Rubio. Una cita que desde el PSOECyL no se han querido perder ya que han mantenido su agenda a pesar de los dos días de luto declarados tras la muerte de dos mineros en Asturias, uno de ellos de León.

También estuvieron presentes el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros; el coordinador de Podemos en la Comunidad, Miguel Ángel Llamas, o la representante de Movimiento Sumar Mariana Echevarría, entre otros.