Pleno- Mañueco presume de que Castilla y León haya sumado 40.000 habitantes esta legislatura: "Vamos por buen camino"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presumió hoy de que Castilla y León haya ganado 40.000 habitantes en esta legislatura y de que a la Comunidad venga "más gente” de la que se marcha. “Creo que vamos por buen camino, hay proyecto y vamos a seguir avanzando”, dijo después de que el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, lo considerara un “peligro del mundo” porque a su juicio no ha hecho “nada” en siete años para combatir la despoblación.

En el pleno de las Cortes, Fernández Mañueco recurrió a las cifras sobre la evolución de la población en la Comunidad para asegurar que “a lo mejor” quien “no hace nada” y “no es necesario” es el portavoz de Soria YA, quien al formular su pregunta oral de control recordó una frase del presidente de 2019, cuando afirmó que la despoblación era “el mayor desafío” de Castilla y León, a lo que unió su promesa de presentar una ley, que señaló no ha presentado todavía a pesar de que se acaba la legislatura.

Sin embargo, el presidente de la Junta argumentó que una ley “puede ayudar”, pero recalcó que por sí sola “no es suficiente”, porque en su opinión “hacen falta muchas más cosas” que añadió se están aplicando. Además, Fernández Mañueco recordó que para sacar adelante “buenas” normas en las Cortes es necesario que no haya “actitud de bloque” por parte de los grupos de la oposición, como apuntó hicieron el jueves pasado con la aprobación de las cuatro enmiendas a la totalidad contra el proyecto de presupuestos para 2026.

Sus palabras no convencieron al portavoz de Soria Ya que recordó que en 1950 su provincia tenía 161.000 habitantes, frente a los “poco más” de 90.000 de la actualidad, lo que para él significa que se cumple el anuncio que dice “vuelven a casa por Navidad”. De hecho, señaló que en su provincia el 53 por ciento de los nacidos viven fuera y que 121 de los 183 municipios está en riesgo “irreversible” de despoblación. “Usted ha ayudado”, le espetó para repartir también culpas con el resto de gobiernos del PP en la Comunidad.

De esta forma, Ceña reclamó una ley contra el reto demográfico y criticó que mientras otras comunidades la han aprobado, en Castilla y León están “mirándolas venir”. Por ello, criticó que la Junta espere un informe de la OCDE para presentar esta norma prometida desde 2020. Además, preguntó si el PP espera a “bajar el telón” en Soria y recalcó que algunas medidas, como el cheque bebé, son insuficientes porque se necesitan medidas que ofrezcan una “expectativa de vida mejor”.

“La despoblación es una cuestión que nos preocupa y que nos ocupa”, dijo Fernández Mañueco, quien defendió las ”muchas medidas" desarrolladas esta legislatura. De esta forma citó la ley de blindaje de los servicios en el territorio, que señaló son los “mejores de toda España”. También, subrayó la “plena movilidad” de la tarjeta Buscyl, las ayudas para los bares de pequeños municipios o que haya “más vivienda pública que nunca".

Además, el presidente de la Junta destacó el apoyo a las familias en la conciliación y corresponsabilidad, como el cheque bebé, o el impulso de la fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca o Teruel que autorizó la Unión Europea. También recalcó que en Castilla y León hay impuestos “prácticamente nulos” para los jóvenes que quieren comprar una vivienda en el medio rural. Finalmente, citó los planes territoriales, como el de Soria, o las inversiones en infraestructuras agrarias o de los ayuntamientos.