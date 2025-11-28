Mañueco destaca el éxito de la colaboración público-privada que potencia proyectos útiles al servicio de las personas

Mañueco pone a FCC Medio Ambiente como ejemplo de la colaboración público-privada en su 50 aniversario.AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Ensalza el ejemplo de FCC Medio Ambiente en esta colaboración público-privada en su 50 aniversario

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este jueves en el acto conmemorativo del 50 aniversario de FCC Medio Ambiente en Salamanca, compañía a la que ha puesto como "ejemplo de colaboración público-privada que permite impulsar proyectos innovadores, modernos, a la vanguardia tecnológica y sostenibles al servicio de las personas".

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que los proyectos que ha desarrollado FCC Medio Ambiente en la Comunidad "han permitido generar entornos urbanos más habitables, más limpios y mejor gestionados, en línea con las prioridades del Gobierno de Castilla y León en materia de desarrollo sostenible y protección del entorno natural".

Finalmente, el líder autonómico ha agradecido el compromiso del Grupo FCC, que este año también celebra su 125 aniversario, y del tejido empresarial de la Comunidad con la seguridad, la salud laboral y con la integración laboral de las personas con capacidades diferentes.

Además, ha destacado que esta compañía forma parte de la Red de Empresas de Castilla y León comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por su lado, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha agradecido el "compromiso, responsabilidad y dedicación de una plantilla formada por 450 personas y una maquinaria que se ha renovado para ser 100 por ciento ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

Para el primer edil de la ciudad, esta es una "apuesta por la energía limpia que se complementa con un impulso a la investigación a través de tecnologías que permiten dar un paso más en la economía circular".

De esta manera, "los residuos dejan de ser un problema para convertirse en recursos con una segunda vida" ha subrayado Carbayo. El alcalde ha afirmado que esta filosofía "casa perfectamente" con el modelo económico complementario para Salamanca que el Ayuntamiento impulsa en colaboración con la Junta de Castilla y León, instituciones, universidades, centros de investigación y empresas.

Este ecosistema, para Carbayo, está sustentado sobre dos palancas de futuro, la tecnología y la logística, que crea empleo cualificado, fija talento y atrae inversión.