Valladolid ilumina la Navidad con el encendido de 81 calles y 24 plazas

Valladolid ha dado la bienvenida oficial a la temporada navideña con su ya tradicional encendido de luces. El acto se ha celebrado este año en la Plaza San Pablo, donde el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la boxeadora vallisoletana Isa Rivero (reciente campeona del mundo de peso átomo) inauguraron el encendido. El acto contó con una breve actuación del Coro de la Escuela de Música de Valladolid.

La decoración de este año se ha ampliado a un total de 81 calles y 24 plazas distribuidas por toda la ciudad y con más de tres millones de puntos de luz, según ha destacó Carnero. Valladolid contará este año con 13 ubicaciones nuevas con decoración navideña, nueve calles más y cuatro plazas más que la pasada Navidad.

El alumbrado que cuenta con un total de 541 arcos y elementos luminosos, 23 árboles con estructuras 3D y 30 árboles naturales mantiene la estela de ahorro energético de los últimos años con una iluminación led.