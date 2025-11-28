Los campus periféricos de España exigen autonomía "real" y una oferta formativa alineada con el territorio

La rectora de la ULE, Nuria González, en las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos celebradas en el Campus de Ponferrada (León).ULE

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Los campus periféricos de España han exigido desde Ponferrada (León), en el marco de las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos impulsadas por la Universidad de León (ULE), autonomía "real", una oferta formativa alineada con el territorio, mayor estabilidad, especialización y recursos propios para garantizar su "pleno desarrollo" y fortalecer su papel en la educación superior.

La necesidad de recursos propios quedó reflejada con claridad en una de las anécdotas comentadas durante el encuentro: la calefacción de un campus periférico no puede encenderse desde la sede central, ubicada en otra ciudad y, en ocasiones, en otra provincia. Esta situación, relatada por uno de los vicerrectores participantes, ejemplifica los retos de autonomía y gestión que enfrentan los campus descentralizados y territoriales de toda España.

En esta misma idea incidió la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, al subrayar que, en un momento en el que se habla con frecuencia de la España vaciada y de la necesidad de potenciar los territorios alejados de las grandes ciudades para que sus habitantes no se vean obligados a marcharse en busca de oportunidades, resulta "fundamental" reconocer el papel "estratégico" que desempeñan los campus periféricos.

El evento reunió a representantes de universidades de todo el país, desde Ceuta a Baleares, pasando por Galicia, Asturias, Aragón, Canarias y diversas provincias de Castilla y León. Los participantes compartieron experiencias, señalaron problemas comunes de gestión, financiación y visibilidad y destacaron la necesidad de reforzar la identidad de los campus periféricos dentro de sus territorios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Impulsado por el Rectorado de la Universidad de León y el Vicerrectorado de Ponferrada, este evento "único", el primero de estas características que se celebra en el país, ha servido para compartir experiencias, modelos de gestión, planes de comunicación y retos de financiación, pero también, tal y como manifestaron los presentes, para "empezar a hacer ruido".

CONCLUSIONES

En las conclusiones quedó reflejado de manera consensuada el hecho de que las oportunidades para crecer requieren de una mayor especialización y singularidad, de más títulos coherentes con el territorio y de mayor estabilidad para los que sostienen la institución con su trabajo diario.

Por este motivo, forjar alianzas con ayuntamientos y demás instituciones; impulsar becas y cátedras a través de acuerdos con entidades financieras locales y diseñar agendas de actuación concretas fueron otros de los puntos señalados como "claves".

"UNA SUCURSAL"

"Cuando la gestión es lejana nos obliga a duplicar figuras, estructuras y recursos. Un campus periférico sin recursos propios no es un campus, es una sucursal, y nosotros no somos la sucursal de nadie", destacó la directora de área de Planificación y Organización del Campus de Ponferrada, Raquel Leirós, que agregó que la distancia física se convierte en ocasiones en distancia administrativa y dificulta la coordinación.

Reforzar la identidad de los campus periféricos a través de la comunicación, ganar autonomía en un modelo de financiación en el que priman los presupuestos centralizados y entablar relaciones con el tejido empresarial de la zona se establecieron como aspectos "fundamentales" para unos campus que, en palabras de Leirós, "deben garantizar a sus estudiantes y docentes los mismos servicios que se ofrecen en las sedes centrales".