El PP asienta su nueva agenda política para Castilla y León sobre sus logros en sanidad, educación y servicios sociales

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura el foro de presentación de los indicadores del proyecto ‘Castilla y León entre las 3 mejores comunidades de España’.Leticia Pérez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Castilla y León se apoyó hoy en sus logros en sanidad, educación y servicios sociales para presentar una agenda de 40 indicadores con los que busca que la Comunidad se sitúe entre las tres mejores autonomías de España para vivir en el futuro. Como carta de presentación de la gestión de su líder, Alfonso Fernádez Mañueco, tres dirigentes, las concejalas Andrea Ballesteros y María José Martín Samboal, y el doctor Álvaro Muñoz, destacaron los avances conseguidos durante este mandato que está a punto de terminar.

‘Castilla y León entre las tres mejores’ es el nuevo lema que acuñó este lunes el Partido Popular de Castilla y León para demostrar que lo suyo es “cumplir”. El acto, celebrado en Valladolid y al que asistieron un nutrido grupos de dirigentes ‘populares’ de toda la Comunidad, sirvió para desgranar los 40 indicadores con los que se va a evaluar la situación de la Comunidad en un momento en el que la formación busca alejarse del “ruido”.

Bajo la atenta mirada del presidente del PPCyL y la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la portavoz ‘popular’ en el Ayuntamiento de Burgos y presidenta de Nuevas Generaciones en Castilla y León, Andrea Ballesteros, abrió el encuentro conducido por el periodista Pelayo Fernández. En su intervención, destacó el “liderazgo” de la Comunidad en materia educativa, lo que señaló es uno de los “mayores orgullos colectivos” al ser “ejemplo” para toda España.

Esto, señaló Ballesteros, es fruto de un modelo “sólido”, “estable” y de “completo éxito”, basado en la “calidad”, la “equidad” y la “libertad de elección”. “Castilla y León es el espejo donde España se mira para conocer lo que se puede lograr”, dijo mientras Pedro Sánchez y sus aliados experimentan, a su juicio, con la educación. En cambio, indicó que el PP la protege del adoctrinamiento y la convierte en “motor económico”.

Ahora, remarcó la burgalesa, el reto es consolidar el “liderazgo” en educación y mantenerla al margen del “ruido”, desde la “estabilidad”, la “responsabilidad” y los “buenos resultados”, ya que indicó que las nuevas generaciones buscan “libertad”, “sostenibilidad”, “oportunidades” y una conexión con el mundo. “Castilla y León nos ofrece todo eso y más”, concluyó entre aplausos de los asistentes.

Sanidad

El doctor Álvaro Muñoz, médico de urgencias y director general de Calidad e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad, aseguró que el déficit de profesionales es un “auténtico problema de Estado” y lamentó que la ministra Mónica García no haya cumplido su promesa de resolver esta cuestión, como hace la Junta, que señaló ofrece contratos de tres años, ha mejorado las condiciones laborales e incluso permite prolongar la vida laboral a los facultativos de más edad, informa Ical.

Con ello, señaló, han logrado que 501 médicos que se podrían haber jubilado, hayan decidido seguir trabajando. De esta forma, subrayó que Castilla y León ha logrado ser la primera comunidad en médicos de familia por 1.000 habitantes y la tercera en personal de enfermería.

También, explicó que desde el inicio de la legislatura la lista espera quirúrgica ha disminuido un 36 por ciento, lo que ha hecho que los pacientes esperan 58 días menos. “La Castilla y León de 2025 es mejor que al inicio de la legislatura”, afirmó. También, en clave nacional, destacó que los datos autonómicos son mejores que los del conjunto del país, porque los enfermos españoles esperan 40 días más por una cirugía que en la Comunidad.

Además, destacó que en estos cuatro años se han invertido 476 millones en infraestructuras y 181 en equipos de alta tecnología en un periodo, además, en el que la Comunidad es la que más obra pública sanitaria ha licitado de toda España. También indicó que dobla la media nacional de equipos de alta tecnología. Esto, continuó, ha permitido construir centros de salud en todas las provincias, contar con once equipos de cirugía robótica y, en el futuro, con diez helicópteros. Todo ello, señaló, es reconocido por los ciudadanos en el Barómetro Sanitario, lo que supone un “auténtico estímulo” para seguir adelante.

Servicios sociales, buque insignia

Por otra parte, la concejal del PP en el Ayuntamiento de Ávila María José Martín Samboal se centró en el “buque insignia” de los servicios sociales porque señaló son “los mejores”, “los número uno”, lo que hace que ya Castilla y León compita contra sí misma para mejorar su nota, la más alta de las otorgadas, a pesar de la despoblación, el envejecimiento, la extensión territorial o la “infrafinanciación”. A su juicio no es “casual” la posición de Castilla y León, sino que añadió es fruto del “esfuerzo”, de una planificación “rigurosa” y de contar con un “gran equipo”.

Al respecto, la abulense subrayó que cada ejercicio la inversión social crece, puesto que recordó la Junta destina el 81 por ciento de los recursos no financieros a sanidad, educación y servicios sociales, con el objetivo de que “nadie se quede atrás” y los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad. Así, destacó la apuesta por la ayuda a domicilio, la atención a la discapacidad o a los mayores, así como el compromiso con la inclusión. “La igualdad es una de nuestras prioridades”, dijo.

Finalmente, María José Martín Samboal aseguró que los ciudadanos con los que se han entrevistado piden “aliviar el papeleo” y la burocracia, menos tiempos de espera o diferenciar la atención a los mayores y las personas con discapacidad. Por ello, además de mantener las medidas que ahora otros empiezan a aplicar, como la teleasistencia avanzada y gratuita, quieren ser “excelentes” para que Castilla y León sea la “número uno”.