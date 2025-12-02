Mañueco asume que no aprobará los presupuestos y confía en una "victoria" del PP en las elecciones de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un desayuno informativo organizado por La Razón, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Traslada su "confianza" a Feijóo sobre una posible moción de censura: "A veces hay que tomar decisiones, es complicado"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico no logrará aprobar los presupuestos de 2026 --la Comunidad mantiene prorrogadas las cuentas de 2024-- aunque se ha mostrado "convencido" de que en el mes de marzo, después de abrir las urnas el PP conseguirá una "victoria" que le permitirá sacar adelante esas cuentas.

"A lo mejor no los aprobamos este año. Eso es lo que parece. Pero lo que sí les voy a decir es que como esos presupuestos van a ir en el programa electoral, estoy convencido que en el mes de marzo, después de abrir las urnas, después de la victoria del Partido Popular, se aprobarán estos presupuestos", ha insistido en un desayuno informativo organizado por 'La Razón' en Madrid.

El presidente de la Junta ha lamentado el "bloqueo" del PSOE y Vox en la Comunidad a unas cuentas que, según ha asegurado, eran las "más ambiciosas de la historia" de Castilla y León, con apuestas por "el incremento de más derechos y servicios públicos" y medidas como "el autobús gratuito para todos los empadronados", el "bono de apoyo a los autónomos", la "duplicación de las ayudas a la natalidad", la "educación gratuita de 0 a 16 años", la "multiplicación de los helicópteros medicalizados" o la "bonificación de los peajes", entre otras.

"Ofrecimos acuerdo a todas las fuerzas políticas. Nos sentamos con ellos. Estuvimos trabajando, discutiendo, dialogando, y la sorpresa fue que tanto Vox como PSOE optaron por el bloqueo, algo que nos sorprendió", ha expresado --la enmienda a la totalidad fue registrada por los cuatro grupos en la oposición: Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto--.

¿MOCIÓN DE CENSURA A SÁNCHEZ?: "A LO QUE MANDE FEIJÓO"

En clave nacional y preguntado por la posibilidad de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lidere una moción de censura instrumental para desalojar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y convocar elecciones, Fernández Mañueco ha asegurado que en el PP de Castilla y León están "a lo que mande el presidente del PP".

"Confiamos en él. Sabemos que va a hacer lo mejor, no para el Partido Popular, que va a hacer lo mejor para España. Y sabemos que es una situación complicada, que a veces hay que tomar las decisiones y sólo él conoce toda la información. Por tanto, confiamos en él", ha comentado al respecto en presencia del propio Feijóo, que ha acudido a arroparle al desayuno.

"Él el otro día en Burgos dijo que quería ser presidente pasando por las urnas. Pero lo que él decida y en lo que él haga tiene la confianza de todo el Partido Popular de Castilla y León", ha agregado.

RELACIÓN CON VOX

Sobre la relación con Vox de cara a un escenario postelectoral, el persidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que no tiene "líneas rojas" pero sí tiene "muy claro" cuáles son sus "principios y sus valores". "Y yo nunca los traiciono", ha garantizado.

En ese sentido, Mañueco ha defendido que el periodo de "mayor estabilidad política y de mejor gestión en el ámbito social" y de la economía del Gobierno de Castilla y León ha sido cuando el PP ha gobernado "en solitario" --desde julio de 2024 cuando los de Santiago Abascal abandonaron los ejecutivos autonómicos--.

"Yo tengo la sensación, y creo que es algo que llega a todos los rincones del mundo, que Vox Castilla y León no quiere gestionar, no está preparado para la gestión. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta última legislatura. Y vuelvo a insistir, estoy convencido de que vamos a ganar. Estoy convencido de que voy a gobernar. Y además va a ser un gobierno en solitario. Pero son los castellanos y leoneses los que tienen la palabra", ha insistido.

"EL RUIDO ES SÁNCHEZ"

El presidente también ha analizado el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts con la que, ha dicho, "va a volver a engañarlos".

Tras asegurar que "el ruido es Sánchez", Mañueco ha manifestado que "lo que necesita en estos momentos España" no es lo que el presidente "acuerde o diga", sino "elecciones". "Vamos a seguir todos batallando", ha avisado.