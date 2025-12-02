Castilla y León gana 9.539 habitantes en el censo de 2025, hasta superar los 2,4 millones

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León cuenta con 2.401.221 habitantes en 2025, según los primeros resultados del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un aumento del 0,4 por ciento respecto a la cifra de 2024, con 9.539 personas más.

Las cifras publicadas hoy indican que la Comunidad gana habitantes gracias a la llegada de extranjeros, ya que la población nacional se ve considerablemente mermada. En concreto, el INE constata que la Comunidad cuenta con el censo de 2025, con 2.198.052 ciudadanos nacionales, lo que representa una pérdida del 0,4 por ciento respecto a la lista de 2024, con 9.495 menos. Por el contrario, el censo de extranjeros de este año arroja un total de 203.169 personas, con un importante avance del 10,3 por ciento, y 19.034 individuos más.

El informe recogido por Ical, indica que en la Comunidad viven 1.182.898 hombres, que aumentan respecto a 2024, un 0,5 por ciento, frente a las 1.218.323 mujeres, que suben un 0,3 por ciento respecto al año anterior. Los varones nacionales (1.081.522), se contrajeron un 0,5 por ciento, mientras que los foráneos (101.375) aumentaron un 11,9 por ciento. Las féminas españolas (1.218.323), se contrajeron un 0,4 por ciento, mientras que las foráneas (101.793) se elevaron un 8,8 por ciento.