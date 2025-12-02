Vázquez destaca que Casilla y León es la segunda comunidad en porcentaje de vacunación de población diana contra la gripe

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, destacó hoy que Castilla y León es la segunda comunidad del país en porcentaje de vacunación de población diana contra la gripe, tras el primer fin de semana de administración sin cita previa, modalidad a la que accedieron unos 8.000 castellanos y leoneses, según sus cifras.

“Está bien. Aunque en este momento la tasa de vacunación con respecto a la misma semana del año anterior es un 1,9 por ciento inferior, en algunas estadísticas no oficiales, que sí que nos sirven a las comunidades autónomas para ver cómo vamos en la vacunación, realmente en este momento somos segundo en porcentaje de cobertura de población diana”, recalcó el consejero en declaraciones recogidas por Ical en el Hospital de Salamanca. En este sentido, aprovechó para insistir la población en que acuda a vacunarse de la gripe porque, en sus palabras, “realmente es enormemente beneficioso tanto para los usuarios como para el sistema sanitario”.

Sobre el acuerdo intersectorial con el Gobierno en esta materia, Alejandro Vázquez recordó que comunidades autónomas cuentan con planes de funcionamiento y planes de contingencia “desde hace muchos años” y, consideró que “tampoco van a venir a cambiar grandemente el escenario”. Eso sí, de cara a la Comisión de Salud Pública que se reúne mañana, el consejero reclamó que primen argumentos técnicos. “Estamos hablando de infecciones respiratorias agudas y no de temas políticos”, matizó, reclamando en segundo lugar que no se invadan las competencias de las comunidades autónomas. “No se puede utilizar el Consejo Interterritorial o la Comisión de Salud Pública para invadir las competencias de las comunidades autónomas. Con esas dos premisas yo creo que se puede trabajar en llegar al acuerdo”, avanzó.

No obstante, el consejero reconoció que los materiales previos distribuidos por el Ministerio a las comunidades autónomas son “bastante diferentes” a los presentados el pasado año. “Han entrado en lo que se les ha pedido, es decir, en tener unos indicadores que sean realizables y, por ejemplo, han abandonado temas como el de las bajas o introducir incluso la obligatoriedad de la mascarilla, que en el documento no aparece”, refirió.

“Por lo tanto, yo creo que es un documento que es más asumible y más fácil de poder llegar a un acuerdo en la Comisión de Salud Pública, pero hay que dejar trabajar a la Comisión de Salud Pública, si no haría lo mismo que hace la ministra, que es anticipar lo que sucede antes de que trabajen los órganos colegiados”, finalizó al respecto.