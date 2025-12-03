La reina Letizia llama a la ciudadanía a “cambiar de mentalidad” respecto a las personas con discapacidad

La reina Letizia acude a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los premios Nacionales de Discapacidad en la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, a la que también asiste el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.David Arranz

La reina Letizia llamó hoy a la ciudadanía a “cambiar de mentalidad” respecto a las personas con discapacidad. En un emotivo discurso, pronunciado en el CREA del Alzheimer de Salamanca, su majestad alentó a “seguir adelante incansablemente” en la lucha por la inclusión con el objetivo de “mover y empujar voluntades políticas” para que, de una vez por todas, “lo declarativo se haga efectivo”.

Doña Letizia presidió hoy la reunión del Consejo del Real Patronato y, posteriormente, hizo entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad ‘Reina Letizia’, a los que da nombre, y tras los que incidió en este cambio de mentalidad como “una obviedad bastante relevante”. “Cambiar de mentalidad es defender e impulsar la accesibilidad universal, un principio realizable que se inserta en todos los derechos fundamentales. También es que las administraciones trabajen de la mano para que los dispositivos de emergencia sean accesibles a todas las personas”, refirió sobre un protocolo ya está en marcha tras el anuncio realizado hoy, en el mismo contexto, por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

“Cambiar de mentalidad”, prosiguió, es que las personas con discapacidad estén en los espacios donde se toman decisiones”. “Cambiar de mentalidad es respetar a las personas con discapacidad a través del fomento de la inclusión, que no es una palabra vacía sino que requiere ayudas, recursos, apoyos, convivencia, educación y desarrollos normativos, con especial atención para las mujeres y las niñas con discapacidad, que es lo que reclama el movimiento asociativo”, refirió.

Así, reivindicó la necesidad de “empujar voluntades políticas” para que “lo declarativo se haga efectivo”. “Está muy bien eso de la empatía, pero tiene que avanzar hacia la justicia social. Así que por eso es tan importante lo que estamos hablando sobre las reformas legislativas para que se generen obligaciones legales que garanticen la libertad para que las personas con discapacidad elijan cómo vivir y para que se revistan de todos sus derechos”, recalcó.

En último término, se refirió a la “discapacidad sobrevenida” por accidentes o enfermedades, porque, según matizó, “entonces hablar de discapacidad es hablar de todas las personas”. “Así que, aunque solo sea por egoísmo y suena bastante feo, conviene que sigamos aunando fuerzas y voluntades porque en la dignidad de las personas con discapacidad está la dignidad de todas las personas con y sin discapacidad”, concluyó.

Jornada en el CREA

A su llegada al Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, la reina fue recibida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la secretaria de Estado de Derechos Sociales y secretaria general del Real Patronato sobre Discapacidad, María Rosa Martínez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco y la directora del Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, María Isabel Cano.

Tras los saludos, la reina Letizia, acompañada por las autoridades, accedió al Salón de Formación y ocupó su lugar en la mesa donde tuvo lugar la reunión, en la que se aprobaron la Memoria de Actividades 2024 y el Plan Operativo Anual 2025, además de presentar, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, nuevas iniciativas en materia de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

Al finalizar la reunión, la reina Letizia se dirigió al salón de actos del CREA del Alzheimer, donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de los galardones. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y autonómicas, representantes de entidades sociales y del movimiento asociativo de la discapacidad. Antes del inicio de la ceremonia tuvo lugar la actuación del Coro Fermín Gurbido, integrado por personas con ceguera y discapacidad visual grave, que interpretó el tema ‘Qué bonita vida’, de Dani Martín.

Los premiados

Los Premios Nacionales de Discapacidad ‘Reina Letizia’ reconocen proyectos y trayectorias que contribuyen a la inclusión, la igualdad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Con estos premios, el Real Patronato sobre Discapacidad pretende reafirmar su compromiso con la plena participación social de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y reconociendo el esfuerzo de instituciones, asociaciones y personas que trabajan cada día por una sociedad más inclusiva.

En esta edición, los premiados fueron el Ayuntamiento de Cartagena en la categoría de Accesibilidad en Municipios, que fue recogido por su alcaldesa, Noelia Arroyo. También fue distinguida la Confederación Salud Mental España en la categoría de Defensa de los Derechos Humanos y el galardón fue recogido por su presidente, Nel Anxelu González Zapico y por su vicepresidente, Basilio García Copín.

Por otro lado, fue premiada la Asociación Danza Down en la categoría de Cultura Inclusiva y el premio fue recogido por la hermana del creador del proyecto, Asunción Lafuente. Además, el proyecto ‘Interacción accesible entre personas y dispositivos electrónicos’ resultó distinguido en la categoría de Investigación y el premio fue recogido por Ana María Iglesias Maqueda, directora del proyecto. De igual manera, la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid fue reconocida con el proyecto ‘Educando sin barreras desde la cuna’ en la categoría de Educación Inclusiva y el premio fue recogido por el presidente de la Fundación, Jesús Núñez Velázquez.

Asimismo, la Asociación Española de Empleo con Apoyo fue premiada en la categoría de Inclusión Laboral y el galardón fue recogido por s presidente, Alfonso Gutiérrez Caballero y una usuaria de la asociación, Carmen Laguna. La Fundación También, por su parte, fue distinguida con el proyecto ‘Escuelas inclusivas’ en la categoría de Deporte Inclusivo y el galardón fue recogido por Teresa Silva Fernández, presidenta de la fundación. Finalmente, ‘Run for you Atletismo sin etiquetas’ recibió una mención especial del jurado que fue recogida por la presidenta de la Fundación, Carmen Giménez Abad.

En la categoría de Igualdad de Género resultó premiada Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien fue la encargada de ofrecer unas palabras en representación de todos los premiados y aprovechó para alertar sobre “los discurso de odio, la intolerancia y negacionismo injustificado de la igualdad y la inclusión”. Además, criticó “la brecha en la igualdad de oportunidades que, curiosamente, a menudo tiene nombre de mujer, y de mujer con discapacidad”.