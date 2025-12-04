Mañueco aborda mañana con las opas medidas frente a la peste porcina africana

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reunirá mañana con las organizaciones profesionales agrarias para abordar y analizar posibles medidas frente a la aparición de un foco de peste porcina africana en Cataluña y su impacto sobre el sector.

Así lo anunció hoy el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde exigió a los ministerio de Agricultura y de Transición Ecológica que “no se pongan de perfil” y “lideren” la toma de medidas frente a un problema que, sentenció, es de ámbito nacional, informa Ical.

Carriedo insistió en que se “debe abordar desde una perspectiva nacional” y recordó que han reclamado la celebración de una conferencia sectorial con ambos ministerios, los responsables de la ganadería y de la fauna salvaje, junto a todas las autonomías españolas. Aseveró que entienden la situación por la que está atravesando la Generalidad catalana, y expresó su “solidaridad”.

El consejero portavoz trasladó su “preocupación” por el impacto en el consumo interno y las exportaciones que pueda tener la aparición de este foco, y puso de relieve que “el precio del porcino ha bajado en las lonjas en los últimos días”. En este sentido, recordó que el consumo es seguro, y que esta enfermedad no se transmite al ser humano ni por contacto ni por ingesta de carne.

Asimismo, recordó que países como China, Reino Unido y la UE, han establecido limitaciones regionales a la exportación, es decir, que solo afectan a la zona infectada, mientras que “los que no hemos sufrido la enfermedad podemos seguir exportando”. Sin embargo, apunto que otros destinos si han adoptado una perspectiva nacional, por lo que es “un elemento de dificultad para vender allí”.

No obstante, quiso trasladar que “hay un ámbito de tranquilidad, porque hoy por hoy el foco esta exclusivamente en Cataluña.

Técnicas y procedimientos vedados

Carlos Fernández Carriedo recordó también que la Junta intensificará la caza de jabalíes en los cotos, como vector de transmisión de esta enfermedad, y recalcó que la “normativa” permite facilitar estas batidas en una circunstancia “extraordinaria” como es la actual.

Al respecto, anunció “técnias y procedimientos vedados en otros momentos”, aunque asumió que son los propios cotos los que deben adoptar estas medida para reducir la presión de estos animales pero sino su capacidad “no fuera suficiente” “se valorarán todas las posibilidades” para la actuación de la propia administración.

Carlos Fernández Carriedo también trasladó consejos a los ciudadanos y explicó que si una persona encuentra el cadáver de un jabalí en el monte o el campo, que no lo toque para no convertirse en vector de transmisión, y llame al 112. “Estemos vigilantes”, concluyó.