Cermi, “lo mejor que le ha pasado a la discapacidad en Castilla y León este siglo”, culmina la celebración de su 25 aniversario con su apuesta por el “cambio social”

Cermi Castilla y León culminó hoy los actos de conmemoración de su 25 aniversario en un multitudinario acto en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid, al que asistieron entre otras autoridades el presidente nacional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez, para quien la apertura de la delegación autonómica en la Comunidad en el año 2000 “ha sido lo mejor que le ha pasado al mundo de la discapacidad en Castilla y León en este primer cuarto de siglo, no solo para las personas con discapacidad y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto”.

Según explicó en declaraciones recogidas por Ical, “en una sociedad democrática avanzada, democrática y de derecho, los derechos deberían estar consolidados y absolutamente garantizados, pero en la discapacidad sabemos que no es así, que siempre están disputados y tenemos que estar luchando por ellos, y que incluso las cotas que vamos alcanzando pueden estar en riesgo de retroceso. Tendremos los derechos que sepamos ganarnos; no es justo, pero en esa tesitura nos ha colocado la Historia, y para lograrlo nos tenemos que organizar”.

Para Cayo, “Castilla y León está en el centro de lo mejor que le está sucediendo a la discapacidad en España”, y recomendó escuchar la intervención ayer de la reina Letizia en Salamanca, en un acto para conmemorar el Día Europeo y Mundial de la Discapacidad, ya que “su discurso sintetiza ese cambio de paradigma al que aspiramos”. Para él, el “matiz” que define al movimiento de Cermi es su voluntad de “reivindicar y exigir, sin temor a colaborar con los responsables de las políticas y el resto de la sociedad para avanzar”.

Por su parte, el presidente de Cermi Castilla y León, Francisco J. Sardón, aseguró que la “clave del éxito” de la formación en la Comunidad ha sido “el diálogo permanente con todas las administraciones y una crítica constructiva, siempre para mejorar la calidad de vida” de las más de 300.000 personas que están representadas en el Comité autonómico, siempre con el reto de aportar su “granito de arena al progreso de la sociedad de Castilla y León”. En ese sentido, agradeció la colaboración sostenida desde hace una década con el CES, al formar parte del grupo de enlace con la sociedad civil, un modelo de colaboración que calificó de “pionero, no solo en España sino también en Europa”, informa Ical.

El presidente del CES, Enrique Cabero, fue el responsable de dar la bienvenida a los asistentes, y destacó que “el Cermi es un ejemplo de la importancia que tiene la ciudadanía, a través de las organizaciones que representan, defienden, estudian y proponen soluciones políticas públicas y nuevas normas en materia de dignidad de los derechos fundamentales de las personas”. Además, señaló que “el gran motor de la reforma del artículo 49 de la Constitución ha sido el Cermi”, a quien agradeció “su capacidad de organización y reivindicación para que las personas con discapacidad ocupen el lugar que les corresponde constitucionalmente”. Para Cabero, con su esfuerzo y trabajo han logrado “cambiar absolutamente la mentalidad, la forma de entender y ver la discapacidad, y el reconocimiento de los derechos subjetivos y fundamentales de la dignidad de esas personas”.

También intervinieron en la presentación el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, que aplaudió los “25 años de trabajo denodado y constante, de reivindicación y conquista de derechos sociales que luego han logrado que se mantengan, mientras siguen avanzando”; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que reivindicó y quiso “poner en valor” el trabajo de “cada una de las entidades del tercer sector”. “Estamos en una tierra que es referente en servicios sociales, gracias a las políticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en colaboración con las administraciones locales”, añadió.

La encargada de cerrar la cita fue la consejera de Educación, Rocío Lucas, para quien Cermi Castilla y León ejemplifica “una forma de trabajar y de apostar por el cambio social”. “La unión, la fuerza y el diálogo permiten poner el foco en lo importante de las sociedades: las personas, para que todas tengan la misma igualdad en derechos y oportunidades”, valoró.

Lucas subrayó que la Junta ha querido “acompañar” a Cermi “en este proceso de cambio”, y recalcó que cuentan con el “apoyo” del Ejecutivo autonómico “en todas las áreas”, desde ámbitos como “la educación, los servicios sociales, la vivienda, la accesibilidad, la industria o el empleo”. Sobre el trabajo que se realiza con el colectivo de personas con discapacidad desde su Consejería, explicó que Castilla y León cuenta actualmente en su sistema educativo con 11.000 niños y niñas con necesidades especiales, a los que brindan “formación integral e inclusiva”. “El 98 por ciento está escolarizado en centros ordinarios, públicos y concertados, para que a partir de ahí tengan luego un proyecto de empleo y esa autonomía que es el objetivo de todas las administraciones”, concluyó.

Al acto también acudieron representantes institucionales y del movimiento social, como Emma Fernández, directora general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León; Antonio Colomer, responsable del nodo Cermi Territorios del Cermi Estatal; los concejales socialistas Luis Vélez y Rafi Romero; el secretario general de FSIE CyL, Ángel Arias; el secretario provincial de FSIE Valladolid, Jairo Aguado; y el tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid, Jorge Valentín Gamazo.

25 años de logros

El encuentro de hoy se suma a la movilización celebrada el pasado 25 de octubre, cuando alrededor de 600 personas con discapacidad procedentes de toda Castilla y León se dieron cita en Valladolid en una marcha pacífica que partió de la plaza Mayor y concluyó en la plaza Zorrilla, en una jornada marcada por la participación, la visibilidad y el sentimiento de pertenencia a un movimiento social cohesionado.

Durante los últimos 25 años, Cermi Castilla y León se ha consolidado como un actor imprescindible en la vida pública de la Comunidad, participando activamente en la elaboración y desarrollo de leyes y políticas que han supuesto un antes y un después en la vida de las personas con discapacidad, como la Ley de Subvenciones de Castilla y León, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley de Accesibilidad, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, la regulación de la asistencia personal y la incorporación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

Cermi Castilla y León agrupa en la actualidad a doce federaciones y entidades representativas del ámbito de la discapacidad y representa a cerca de 250.000 personas con discapacidad y sus familias en la Comunidad.