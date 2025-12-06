Localizadas 38 parejas reproductoras de cigüeña negra en Castilla y León a lo largo de 2024

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta confirmó la localización de 38 parejas reproductoras de cigüeña negra en Castilla y León a lo largo de 2024, según los datos enmarcados dentro del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León.

La población reproductora tiene sus principales efectivos en la provincia de Salamanca, con 24 parejas, más dos territorios transfronterizos con Portugal, seguida por Zamora con nueve parejas y, Ávila y Segovia, con cuatro y una pareja, respectivamente.

De las 38 parejas que se dan por seguras para el año 2024, se ha podido seguir la reproducción en 33 de ellas. Se ha confirmado el inicio de la reproducción (incubación) en 31 parejas, volando un total de 80 pollos. Desde la Junta señalaron que 2024 ha sido el “mejor año” para la reproducción de la cigüeña negra de la serie temporal 2017-2024, con una productividad de 2,42 pollos, “muy por encima” de la media nacional de referencia del 2017, con una productividad de 1,52.

La dificultad del seguimiento de esta especie radica en su discreción y dispersión, junto con los parajes apartados donde se asientan. Esto lleva a que algunas parejas puedan pasar desapercibidas, bien por no comenzar la reproducción, fracasar en fases tempranas del periodo reproductor o no controlar los cambios de ubicación de sus plataformas.

Ubicaciones

La mayor parte de la población reproductora de cigüeña negra en 2024 se localizó dentro de la Red Natura 2000, en Zonas de Especial Protección para las Aves (78,9 por ciento), quedando únicamente 8¡ocho territorios fuera de estas áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000.

La mayor población reproductora se sitúa en el suroeste de la Comunidad, concentrándose en el entorno de las ZEPA Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), con 13 territorios, la ZEPA Douro Internacional e Vale do Águeda (Portugal) con dos y la ZEPA Cañones del Duero con dos parejas. Estos tres espacios constituyen la misma unidad ambiental. Por otro lado, la ZEPA Campo de Azaba (Salamanca) y la ZEPA del Valle del Tiétar (Ávila) acogen tres territorios ocupados cada una.

En referencia al lugar de nidificación sobre una muestra de 35 parejas con nido localizado y arreglado en 2024, 22 se encontraron en cortados rocosos y 13 en árboles. En el caso de los árboles, la especie más utilizada es el pino negral (Pinus pinaster).