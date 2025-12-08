Detenido con 117,5 comprimidos de Trankimazin un interno fugado de un centro de menores de Valladolid

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un joven, que se encontraba fugado de un centro de Menores de Valladolid, ha sido detenido en la ciudad cuando agentes de paisano de la Policía Nacional le encontraron 177 pastillas y media de Trankimazin, con un valor estimado de 754,35 euros, por lo que se le investiga por un delito contra la Salud Pública.

En la madrugada de este domingo, a las 00.20 horas, agentes de la Policía Nacional que se encontraban en funciones de su cargo de paisano y en vehículo camuflado, observaron en la calle Paraíso a un varón que, entre dos vehículos, parecía confeccionar un cigarrillo de marihuana.

Al proceder a su identificación, los agentes se presentaron como policías y mostraron sus carnés y placas emblemas.

En ese momento, el individuo emprendió la huida a la carrera en dirección a la calle Ramón y Cajal, perseguido por los actuantes. Tras unos 20 metros, los agentes lograron darle alcance.

En el cacheo superficial efectuado, se localizaron en el bolsillo de su sudadera tres botes del medicamento ansiolítico Trankimazin de 2 miligramos, dos de ellos precintados, con 50 comprimidos cada uno y un tercero abierto, con 16 comprimidos enteros y 3 mitades. En total, se incautaron 117,5 comprimidos.

El varón manifestó que los envases le habían sido entregados el día anterior por un amigo, quien a su vez los había sustraído a otro individuo. Asimismo, reconoció no tener prescripción médica ni receta para dichos medicamentos.

La sustancia intervenida fue sometida a la prueba Drogo-Test en dependencias policiales, con resultado positivo a Trankimazin.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE) correspondientes al segundo semestre de 2025, la cantidad incautada alcanzaría un valor aproximado en el mercado negro de 754,35 euros, han precisado fuentes de la Policía Nacional.

El detenido, que se encontraba fugado de un centro de menores donde estaba tutelado, fue informado verbalmente en el lugar de los hechos del motivo de su detención por un presunto delito contra la salud pública, y posteriormente trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Una vez finalizada la comparecencia, se puso en conocimiento de la autoridad judicial lo actuado y el detenido fue reingresado en el centro de menores.