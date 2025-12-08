Seis personas atendidas por un inhalación de humo en el incendio de un establecimiento hotelero en Salamanca

Publicado por Europa Press Salamanca Creado: Actualizado:

Seis personas --dos de ellas menores-- han requerido atención sanitaria y una de ellas, un varón de 37 años, ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario debido al incendio en una de las habitaciones de un establecimiento hotelero situado en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca, según datos del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 3.36 horas de este lunes, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que informaban de la presencia de una humareda densa en el interior de un establecimiento hotelero situado en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca, sin que supieran precisar cuál es el origen del humo.

Inicialmente, se solicitó asistencia para una menor de 14 años que presentaba síntomas de intoxicación por inhalacion de humo.

El 112 dio aviso de este incidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a un varón de 37 años, a quien se trasladó posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca.

Además, han requerido atención otras cinco personas: dos varones de 52 y 42 años y tres mujeres de 43, 14 y 6 años, a quienes se dio de alta en el lugar.

Por su parte, los Bomberos de Salamanca explicaron, al concluir su intervención, que se produjo un incendio en una de las habitaciones del hotel.