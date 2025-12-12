Dimite por sorpresa Javier Izquierdo tras una denuncia por acoso sexual en el partido

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Dimite por sorpresa Javier Izquierdo tras una denuncia por acoso sexual. El senador y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, donde ocupaba la Secretaría de Estrategia y Acción Electoral, aparece en un escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz y sería la cuarto caso tras los de Francisco Salazar, el del presidente de Diputación de Lugo, José Tomé, y el secretario general de Torremolinos, según la información publicada por ElDiario.es.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador". Así es como Javier Izquierdo anunciaba en su cuenta de X, antes twitter, la renuncia a todos sus cargos, tanto el de miembro de la ejecutiva federal y el de senador.

Eso sí, en su tuit escribía que lo dimitía, "para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor". Para finalizar con un "siempre agradecido".

De confirmarse la denuncia en el canal de Partido Socialista por presunto acoso sexual, el senador por Valladolid se sumaría a los de Francisco Salazar, ex asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ya dimitido presidente de la Diputación de Lugo; y del líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.

El hecho es que el me too del Partido Socialista continúa sumando denuncias por presunto acoso sexual, que ahora llegan dirigentes políticos de los socialistas castellanos leoneses, en la persona del vallisoletano, aunque nacido en la localidad asturiana de Mieres, Javier Izquierdo

Conviene recordar que el senador por Valladolid era uno de los dirigentes de Castilla y León que apoyó al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez. De hecho, el presidente del Gobierno en su vuelta al PSOE entre 2016 y 2017, lo llevaba a formar parte de la dirección federal.

En 2023, el PSOE de Valladolid con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como secretario general de los socialistas vallisoletanos no lo colocaba como número uno al Senado, sino que optaba por la entonces senadora Sara Galván, dirigente socialista de Medina de Rioseco. Aquella lista enviada por la Ejecutiva de Puente y ratificada por el PSOE de Castilla y León, del entonces secretario general, Luis Tudanca, era modificada por Ferraz para imponer a Javier Izquierdo como cabeza de lista, lo que algunos atribuían a su cercanía al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán.

Además, Izquierdo era se oponía y rechaza las primarias exprés a la secretaría general que convocaba Luis Tudanca, en un Comité Autonómico celebrado en octubre de 2024. En esa reunión, Izquierdo tomaba la palabra como dirigente federal, para en nombre de Pedro Sánchez, tratar de convencer a sus compañeros que no podían iniciar el procedimiento orgánico hasta la celebración del congreso federal.

Congreso, que se celebraba en Sevilla hace un año, y en el que Javier Izquierdo era reelegido como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, como secretario de Estrategia y Acción Electoral, cargo en el que seguía hasta este jueves en el que comunicaba su dimisión. Tras la caída de Santos Cerdán, por su entrada en prisión, se mantenía en el puente de mando del partido.

Trayectoria en Castilla y León

Javier Izquierdo, vinculado al PSOE vallisoletano, nacía en Mieres (Asturias) el 17 de febrero de 1970. Arquitecto por la Universidad de Valladolid, tal y como recoge Ical, es especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Valencia. También es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior (arquitectos) de la Administración de Castilla y León.

En el ámbito político había sido director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias de 2003 a 2007. También concejal del Ayuntamiento de Valladolid de 2007 a 2015 y portavoz del Grupo Municipal Socialista y procurador en las Cortes de 2015 a 2018.

Además, Izquierdo era diputado por Valladolid en el Congreso de la XII a la XIV legislaturas hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Castilla y León en febrero de 2020, cargo que dejaba en 2021 para asumir una responsabilidad orgánica en el PSOE. Además, con José Luis Ábalos como ministro de Transportes era nombrado secretario general de Infraestructuras, cargo en el que estaba entre 2018 y 1019.

Secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017, ese año, en el congreso federal, era elegido secretario Ejecutivo de Formación del PSOE y en 2021, en siguiente congreso le nombraban secretario de Estrategia y Acción Electoral.

En la actualidad, era senador por Valladolid, miembro titular de la Diputación permanente de la Cámara Alta, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la Comisión de Investigación sobre la Gestión del presidente del centro de investigaciones sociológicas (CIS); viceportavoz en la Comisión de Interior y vocal en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en la Comisión Mixta para la Unión Europea.