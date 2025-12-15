BusCyL acumula 3,5 millones de viajes gratuitos y más de 571.000 usuarios de la tarjeta

El Consejero De Movilidad Y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, En La Jornada 'El Modelo De Movilidad En Castilla Y León, Buscyl'.JCYL

Publicado por Europa Press Segovia Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha señalado que el modelo BusCyL acumula más de 3,5 millones de viajes gratuitos por la Comunidad y un total de 571.395 usuarios de la tarjeta QR.

Así lo ha expuesto en la jornada 'El modelo de movilidad en Castilla y León, BusCyL', un evento en el que se han dado cita muchos de los 111 operadores que gestionan las 243 concesiones de transporte de la Junta y también empresas que forman parte de la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte en este servicio.

En este sentido, Sanz Merino ha recordado que la Junta realizará una inversión de 34 millones de euros, con fondos propios y europeos, en ocho proyectos en torno a estos sistemas cuyo despliegue se está llevando a cabo y continuará en 2026.

Todo ello se hace a través del Centro del Transporte en Castilla y León como "cerebro operativo del sistema". Existe, a su vez, una "plataforma única que centraliza toda la información a través de conexión web y permite monitorizar dónde están los autobuses, qué viajeros están en cada autobús y qué incidencias han podido pasar", ha indicado el Consejero.

Además, en este contexto se incluye el equipamiento embarcado en los casi 2.000 autobuses que estarán geolocalizados y monitorizados, y también con el equipamiento no embarcado, cuya finalidad es ofrecer un sistema de información al usuario con, entre otros, 377 tótem inteligentes distribuidos por el territorio y 144 marquesinas inteligentes en las áreas metropolitanas.

Además, el consejero ha puesto en valor un proyecto novedoso que desarrolla los Gemelos Digitales de la Movilidad de Castilla y León, una herramienta de simulación y análisis avanzada que permite conocer cómo se está usando, cómo se va a usar y cómo se usaría la red de transporte público.

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con la gestión de los datos que ofrece este modelo inteligente, tanto para la Administración como para los empresarios transportistas y para los usuarios, y ha comparado el modelo con "una experiencia similar a la que se puede tener en cualquier ciudad con el transporte urbano".

Otras medidas tomadas dentro del modelo BusCyL, que se ha debatido en la jornada, ha sido la del achatarramiento de más de 140 autobuses obsoletos, que se ha producido a la par que la renovación de la flota y la reducción de emisiones de carbono.

EL SECTOR PONE EN VALOR EL MODELO DE CYL

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, quien también ha participado en la apertura del evento, ha agradecido al consejero de Movilidad que el nuevo modelo BusCyL "haya solucionado algunos de los problemas históricos en Segovia, con el tema de la movilidad, como el transporte a los barrios incorporados de Madrona y Fuentemilanos".

También han estado presentes representantes del sector transportista de viajeros, como el presidente de la Confederación de Transporte en Autobús de Castilla y León, Fernando García, que ha celebrado la medida de gratuidad en el transporte público, si bien ha advertido de que a los transportistas les preocupa "la financiación".

No obstante, ha puesto en valor que la Junta "ha hecho un esfuerzo muy importante en la dotación presupuestaria para que las empresas perciban los ingresos que tienen que percibir por esos billetes que no están vendiendo y para compensar los déficits de exportación de aquellas concesiones deficitarias por la dispersidad de población".

A este evento también ha acudido el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, quien ha señalado que el proyecto de modelo de transporte en Castilla y León se inició en 2014 "con la puesta en marcha de los sistemas de transporte a la demanda", y ha seguido con la renovación de las estaciones de autobuses, el incremento de dotación presupuestaria y la creación de la tarjeta BusCyL".

Respecto a esta última, ha celebrado que supone la puesta en valor del transporte público como un eje que "vertebra el territorio de una comunidad autónoma con una extensión territorial más grande que Portugal y una densidad de población más baja que Finlandia".