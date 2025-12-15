Mañueco resalta la inversión de unos cien millones en el polígono de Villadangos con 384 hectáreas y unos 5.000 trabajadores

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puso hoy de relieve la inversión de aproximadamente cien millones de euros en las diferentes fases del polígono industrial de Villadangos del Páramos, en la provincia de León, con el objetivo de “atraer más actividad empresarial e industrial” y así “crear más riqueza y empleo en León”. Un polígono que, según señaló, cuenta con 384 hectáreas y unos 5.000 trabajadores.

“Es muy importante lo que se está haciendo en Villadangos y todos los avances de un grandísimo polígono industrial que empezó hace mucho tiempo”afirmó el presidente, quien se remontó a “los tiempos más cercanos” para poner de relieve la “apuesta firme” del Gobierno autonómico por él como “proyecto de desarrollo empresarial e industrial” convirtiéndolo en “un motor económico y de empleo para la provincia de León en su conjunto”.

Convencido de que el de Villadangos supone ya “uno de los polígonos más importantes de todo el noroeste de España”, además de ser “el más importante de los que impulsa la Junta”, Fernández Mañueco recordó que la demanda empresarial “ha sido tan exitosa” que, en casi tres años, “hubo que hacer una apuesta por la ampliación que hoy es una realidad tangible” con más de tres cuartas partes de la superficie destinada industrial y reservada y 15 empresas que han confirmado ya su implantación a través de “grandes proyectos de inversión y creación de empleo”.

También resaltó Mañueco que el polígono de Villadangos del Páramo es “polígono industrial verde” que cuenta con “integración ferrocarril, servicios de primer orden y 384 hectáreas”, lo que lo convierte en “un referente nacional”, además de ser “un gran motor de desarrollo industrial, inversión tecnológica y creación de empleo de alta cualificación”. En él trabajan aproximadamente ya unas 5.000 personas.

En su repaso por los avances en polígono, destacó que “ya están ejecutadas y en funcionamiento las obras ampliación”, así como “el tanque de tormentas y emisario de pluviales”, mientras que se llevará a cabo “la construcción de una nueva subestación eléctrica para la implantación de nuevas empresas”. Asimismo, situó en los primeros meses del próximo año la finalización de las obras en los diferentes accesos.

“Todas la iniciativas empresariales que apuestan por Villadangos demuestran que es un proyecto que ofrece buenos resultados y que ambiciosa política de suelo industrial de la Junta, con unas 1.400 hectáreas en toda la Comunidad Autónoma, está cumpliendo sus objetivos”, afirmó el presidente, quien aprovechó su presencia en Villadangos para visitar las instalaciones de Vivunt Pharma, que cuenta en León con “una plante puntera para fabricar medicamentos oncológicos y que genera más de 65 empleos de altísima cualificación internacional”.

Alfonso Fernández Mañueco celebró que la empresa “está ayudando a convertir a León en uno de los polos internacionales de biotecnología e industrial farmacéutica, solo superado por Madrid y Barcelona” y aprovechó la ocasión para dar las gracias a todos los empresarios que demuestran que “detrás del suelo industrial se necesita una apuesta por proyectos empresariales”. “Sin suelo no puede haber ni empresas ni trabajadores, pero también es necesaria la apuesta empresarial”, añadió.

Apuesta por la provincia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quiso dejar claro que, en la provincia de León, “no solo se apuesta por Villadangos” y recordó el trabajo en la ampliación del Parque Tecnológico de León, la mejora de las infraestructuras en El Bayo, en Cubillos del Sil, y La Llanada de Ponferrada, el nuevo proyecto en el que se trabaja en Villablino y la ampliación del polígono de Cistierna. Todo ellos con inversiones “de otros casi cien millones de euros para nuevo suelo industrial en la provincia”.

“Necesitamos suelo industrial competitivo y de calidad, porque eso permite que se instalen empresas y, sin ellas, no es posible generar actividad económica ni empleo”, finalizó Mañueco, no sin antes agradecer al empresariado por “convertir a la provincia de León en una tierra de oportunidades”.