Mañueco defiende la “plena integración” de las personas vulnerables o con problemas de salud mental

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma un protocolo de colaboración con Cáritas Interparroquial de Béjar, en la provincia de Salamanca.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy la “plena integración” de las personas vulnerables, en riesgo de exclusión social o con problemas de salud mental durante el acto de firma de un protocolo general de actuación con Cáritas Interparroquial de Béjar para reforzar la atención a estas personas.

Fernández Mañueco recordó que la Junta apoyó el año pasado a la entidad bejarana con 114.000 euros para la atención de ambos colectivos y que, en virtud de este acuerdo, está previsto se incremente con 100.000 euros adicionales, hasta casi duplicar la aportación, con un total de 214.000 euros. El presidente destacó en declaraciones recogidas por Ical en la sede bejarana de Cáritas que la entidad es un “gran aliado” del Gobierno de Castilla y León en esta labor.

En presencia del consejero de Cultura, el bejarano Gonzalo Santonja, y otras autoridades, como el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, Mañueco elogió el trabajo que desarrolla Cáritas de Béjar por su “profesionalidad, vocación de servicio, experiencia y cercanía”. El presidente recordó que, a través de su programa de inclusión social, la entidad garantiza alojamiento, alimentación y acompañamiento personal “para ayudar a las personas a salir de situaciones de riesgo o exclusión”. Además, el centro de día Los Girasoles ofrece una atención “integral y de calidad a personas” con enfermedad mental, favoreciendo su inclusión social y el apoyo a sus familias.

Fernández Mañueco subrayó en su discurso que el Gobierno autonómico y Cáritas de Béjar comparten valores como “la solidaridad, la dignidad, la inclusión y la cohesión social de las personas”, con el objetivo de “garantizar la igualdad de derechos y oportunidades”. No en vano, insistió en que Castilla y León es una comunidad “solidaria e inclusiva”, con una tasa de riesgo de pobreza inferior a la media nacional y” con los mejores servicios sociales de España”.

El mandatario agradeció el trabajo de Cáritas Interparroquial de Béjar como “ejemplo del tejido social solidario de Salamanca y del conjunto de la Comunidad”, a la vez que reafirmó su compromiso por seguir avanzando en derechos sociales desde un Gobierno que ofrece “estabilidad, bienestar y oportunidades”.

Plan Territorial de Fomento de Béjar

Por otro lado, Fernández Mañueco destacó que la Junta de Castilla y León tiene en marcha, desde su aprobación ayer en Consejo de Gobierno, un Plan Territorial de Fomento de Béjar hasta 2028, que “facilitará inversiones empresariales e infraestructuras públicas”. Según ejemplificó, este plan permitió, entre otras cuestiones, renovar los laboratorios del Campus de Béjar, en colaboración con la Universidad de Salamanca.

En este sentido, Fernández Mañueco anunció la mejora del laboratorio de robótica y mecatrónica para que sea "de última generación”, también en colaboración con la institución académica salmantina. “Lo merecen las personas de Béjar y lo merece la Universidad. Será un revulsivo para el tejido productivo y también para la retención de talento en la ciudad de Béjar”, concluyó.

Por su parte, el director de Cáritas Interparroquial de Béjar, Manuel Bruno Nevado, intervino, precisamente, para agradecer la preocupación “por los asuntos de Béjar” del presidente autonómico. Tras matizar que, eclesiásticamente, la ciudad textil pertenece a la Diócesis de Plasencia y, administrativamente, pertenece a Castilla y León, reconoció que, en su labor, al frente de la entidad social y católica, a menudo se encontraba “en tierra de nadie”.

“Sin embargo, ahora, con este protocolo, podemos renovar la cantidad que teníamos asignada desde 2002, que se nos había quedado cortísima, ya que nos hacía falta, al menos, otro tanto”, señaló el director de Cáritas en Béjar, quien destacó en último término que, con su labor, ofrecen “apoyo y orientación para favorecer la cohesión social de las personas vulnerables”. “Es un momento difícil y creo que estamos cerrando los ojos a un montón de situaciones que están ahí que son fáciles de resolver. Pero hace falta sentido común y poner ilusión”, finalizó.