Desbloqueados más de seis millones de euros tras una estafa en publicidad digital en León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desbloqueado más de seis millones de euros que se encontraban retenidos tras una estafa relacionada con servicios de publicidad y marketing digital, que afectó a una empresa de León con cargos indebidos por valor cercano a ocho millones de euros.

La investigación se inició después de que la compañía presentara una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, al detectar el bloqueo de importantes cantidades por supuestos impagos derivados de campañas publicitarias y otros servicios online. Este incidente provocó además la suspensión temporal de la actividad publicitaria de la empresa en internet.

Según las pesquisas, los autores accedieron de forma fraudulenta al correo electrónico del responsable de marketing digital, suplantaron su identidad y obtuvieron permisos de administrador. Con ello, contrataron campañas y servicios digitales ajenos a la actividad de la compañía, lo que generó cargos irregulares a nombre de la misma.

La CiberComandancia de la Guardia Civil asumió la investigación y, tras diversas gestiones con la empresa tecnológica internacional que prestaba los servicios, logró acreditar el uso indebido de los permisos de administración y consiguió desbloquear la mayor parte del dinero retenido. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha confirmado la existencia de una brecha de seguridad, ya corregida, y ha señalado que no se ha producido ningún compromiso de datos personales.