Una operación antidroga se salda con dos detenidos y la intervención de 1,3 kilos de cocaína y 18.000 euros en León

La Guardia Civil de León ha detenido a un hombre y una mujer en el marco de la operación 'Dornajo' que se ha saldado con el desmantelamiento de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes y la aprehensión de 1.380 gramos de cocaína y 210 de MDMA, así como 18.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y tarjetas de telefonía.

Los detenidos utilizaban uno de los domicilios como "guardería" de la droga, desde donde el principal cabecilla y su pareja trasladaban diariamente la mencionada sustancia ya preparada en dosis para su venta al menudeo, principalmente en el término municipal de Sahagún, han informado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

También se han decomisado 97 dosis de un gramo ya preparadas para su venta y evidencias probatorias de esta tipología delictiva como son básculas de precisión 'Tanitas' utilizadas para el pesaje previo a la distribución, envases y recortes para envolver las dosis.

Tras meses de investigación, en la mañana del día 16 de diciembre, se estableció un dispositivo policial con el apoyo de unidades caninas de la Comandancia de León para efectuar la detención de estas personas y la realización de diferentes entradas y registros.

No obsante, la investigación continúa abierta por si pudiera haber más implicados relacionados con el hecho delictivo y no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Sahagún (León).