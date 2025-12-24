Fuga de película en Villanubla, sin final feliz

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Algo más de ocho meses duró la aventura de Ángel Benito Moreno, cabecilla del clan de los Hilarios, organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en la zona de Plasencia (Cáceres), protagonizó en febrero una fuga de película, a la altura de ‘Prison Break’, de la cárcel vallisoletana de Villanubla.

Oculto en el petate de otro preso que quedaba en libertad el Día de los Enamorados, este delincuente, condenado a 28 años de prisión por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad en documento público, de los que había cumplido ocho, logró burlar hasta cuatro puestos de control antes de llegar al exterior. Además, su fuga también le costó el puesto al director de la prisión y veinte días después de escaparse, Instituciones Penitenciarias anunciaba el cese de Carlos Blanco.

La aventura de Ángel Benito Moreno acabó en el restaurante de una gasolinera en Casarrubios del Monte (Toledo). Tras su fuga, la Policía Nacional detuvo a tres personas por haber colaborado con él y facilitarle la salida. Más adelante, la vigilancia y seguimientos realizados a varias personas de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba pudieran estarle ayudando a eludir la acción de la justicia, dieron sus frutos.

Otra prisión, en este caso la abulense de Brieva, también se vio envuelta en polémica. En junio, un juzgado de Ávila abrió una investigación a varios funcionarios de la prisión por un delito de cohecho al haber facilitado a la reclusa Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018 en Almería, un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.

Tampoco cumplió con su deber el jefe de la Unidad de Estupefacientes de la Comisaría de Valladolid, el inspector Luis Fernández, que en diciembre fue detenido en una operación en la que incautaron 40 kilos de cocaína. A ese inspector se le imputan delitos como la pertenencia a grupo criminal como cabecilla de un entramado que operaba en la provincia después de que el inspector se apropiara de alijos de droga, principalmente cocaína. Según ha trascendido, el ahora preso en la cárcel de Topas (Salamanca), daba el cambiazo a la cocaína antes de que se destruyese en las plantas incineradoras y después se la vendía a un clan de dominicanos, asentado en la capital vallisoletana y cuyos integrantes también han sido detenidos en la misma operación policial.

Parte de la droga con la que traficó este policía procedía de la ‘Operación Churruca’, que a finales de mayo permitió detener a 19 personas e incautar 59 kilogramos de cocaína de alta pureza en el mayor alijo de realizado en Castilla y León por efectivos propios del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad. De esta forma, se dio por desarticulada la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales de la provincia de Valladolid, que se hacía con la droga en Galicia para después distribuirla por Castilla y León y Asturias.

Asesinato machista

La violencia machista también volvió a hacer acto de presencia de la Comunidad. El 19 de marzo apareció en la localidad de Salinillas de Bureba, a unos 40 kilómetros de Burgos, el cadáver de la joven de 34 años de edad Andrea Bejarano, cuya desaparición se estaba investigando. El marido de la víctima confesó los hechos. Mató a su mujer en la vivienda que compartían en la capital, en la carretera de Poza, y posteriormente ocultó el cadáver en una zona frondosa y prácticamente de imposible localización de Salinillas.

Además, en septiembre, un hombre intentó asesinar a su exmujer en la localidad segoviana de Cuéllar, tras prender fuego a un coche con la mujer dentro. La víctima, de 50 años, había formado parte del programa Viogen, un registro para el seguimiento y atención de víctimas de violencia de género, pero en el momento de la agresión no se encontraba como caso activo en este sistema.

El primero de los crímenes que marcó la crónica negra tuvo lugar en enero en Palencia. Un menor de 15 años asesinó a cuchilladas a su padre, de 55 años de edad, durante una discusión familiar que tuvo lugar minutos antes las 14 horas a las puertas del domicilio familiar en la calle Eras del Bosque, en el barrio de San Juanillo. El menor, que se encontraba en la vivienda, intervino en la discusión que mantenía su padre con la actual pareja de su madre, de la que el fallecido tenía una orden de alejamiento. Días después. en Viana de Cega (Valladolid), un hombre asesinó de madrugada al compañero sentimental de su expareja al que propinó varias puñadas en órganos vitales. También de madrugada, pero ya en el mes de marzo, una anciana de 75 años murió de forma violenta a manos de su hijo en Soria

El dolor también se apoderó de la localidad leonesa de Sorribos de Alba, en el municipio de La Robla. C.H., conocido como ‘Melendi’, fue detenido tras personarse en el cuartel de la Guardia Civil de Armunia, donde aseguró haber matado a otro hombre. Minutos después, los agentes encontraron en un paraje de montaña a las afueras de la localidad el cuerpo sin vida de un primo, al que presuntamente habría matado por rencillas personales. En León, en la localidad de Bembibre (León), también resultó asesinado un hombre de 72 años con varios golpes en la cabeza durante una pelea con un vecino. El detenido resultó herido en su mano derecha al producirse un disparo en el forcejeo mantenido con un tercero al intentar mediar en la discusión.

Tiroteo en Ávila

No obstante, el crimen más mediático fue el que se registró a finales de agosto en Ávila y en el que falleció un varón de 51 años y resultó herido por arma de fuego su hijo de 26. Además, en la pelea, iniciada por enfrentamiento entre dos familias, otros dos varones, de 38 y 19 años resultaron heridos por arma blanca. Tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios , así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas, por lo que fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid.

Mientras tanto, la minería leonesa se volvió a teñir de luto con el fallecimiento de cinco trabajadores de Laciana y el Bierzo en un accidente registrado en una mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña.

La lacra de los accidentes de tráfico tampoco cesó en la Comunidad y en julio el reventón en una rueda trasera y un exceso de velocidad provocaron un accidente de tráfico que le costó la vida al futbolista internacional portugués Diego Jota y a su hermano, André Silva, en la A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora).