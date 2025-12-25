Diez reitera la insatisfacción de León con la solución a la integración de FEVE y la ve "difícilmente" reversible

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Vaticina que la alternativa del autobús eléctrico "de provisional va a tener poco" e insiste en que "el tren debe seguir"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha reiterado la insatisfacción de la ciudadanía leonesa con la solución basada en el autobús eléctrico propuesta por el Ministerio de Transportes para la integración de FEVE en la ciudad y ha apuntado que dicho proyecto será "difícilmente" reversible.

A pesar de reconocer que 2025 ha sido un buen año para León y que se han dado pasos con el avance de algunos proyectos largamente demandados por la ciudadanía como el Teatro Emperador o la ampliación del Parador San Marcos, hay otros apartados con los que los leoneses se sienten insatisfechos.

Entre ellos se encuentra el ámbito ferroviario, tanto en lo referente a la Alta Velocidad como lo que tiene que ver con la vía estrecha en la integración de FEVE. "No estaremos nunca satisfechos con la solución y la resolución que se dio a la integración del ferrocarril en la ciudad", ha incidido.

Al respecto, ha precisado que se trata de un proyecto que hace ya mucho tiempo estaba valorado en 250 millones de euros y se acabó resolviendo hace no tantos años con una licitación de 50 millones de euros y una adjudicación de 25 millones de euros. "Es imposible estar satisfecho cuando la inversión, mismamente, que se hará en el soterramiento del cruce de La Granja, es de 25 millones de euros. Eso es lo que se gastó, un poco más, en hacer una integración en la ciudad", ha señalado.

En este sentido, ha puntualizado que la integración de FEVE es un proyecto "enquistado" desde hace más de tres lustros y parece que "no va a tener una buena solución al final" y la medida que se plantea ha sido apoyada por la mayoría de los alcaldes afectados desde la "desesperación" de ver que no se hacía nada para avanzar en este ámbito.

"PARECE QUE BAJO NINGÚN CONCEPTO VA A LLEGAR"

Así se ha referido a la solución del autobús eléctrico para la conexión de la estación La Asunción-Universidad con la estación ferroviaria de León, que se plantea desde el Ejecutivo central como "provisional", aunque, en su opinión, "de provisional va a tener poco". "Es una opción, pero desde luego que no nos satisface; nosotros seguimos entendiendo, a pesar de lo que diga el ministro, que el tren debe seguir y debe llegar a la Estación de Matallana. Otra cosa es que parece que bajo ningún concepto va a llegar", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que esta es la solución propuesta por parte del Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, pero "no hay que engañarse"; quienes "realmente aniquilaron" la llegada del tren a la Estación de Matallana fueron los miembros del equipo de Gobierno anterior.

"DIFÍCILMENTE VA A SER REVERSIBLE"

"Difícilmente ese proyecto va a ser reversible. Y eso es algo que me duele mucho porque hace perder posibilidades", ha declarado y, en este sentido, ha explicado que a quien más perjudicará esta medida es al corredor del Torío.

El hecho de no contar con una mejor comunicación impide fijar más población, que la gente pueda seguir viviendo sus pueblos, crear riqueza en sus localidades, que pueda seguir estando "donde quiere estar" y aboca a los residentes de esta zona a verse obligados a abandonar su lugar por no tener "lo mínimo imprescindible, necesario para poder vivir". En su opinión, la integración de FEVE en la ciudad es posible como se planteó al principio, pero "nadie lo quiere entender".