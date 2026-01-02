Dos detenidos por robar 120 metros de cable telefónico en un pueblo de León tras avisar una vecina

Furgoneta utilizada por los presuntos autores de robo de cableado telefónico en la provincia de León.GUARDIA CIVIL

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de 120 metros de cableado telefónico en la localidad de Turienzo Castañero, en el término de Castropodame (León), gracias al aviso de una vecina.

Los hechos se produjeron en la tarde del lunes 29 de diciembre, cuando una llamada de una vecina de la localidad de Turienzo Castañero alertó de un posible robo de cableado telefónico en las inmediaciones de la localidad, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Desplazados a la localidad, agentes pertenecientes al Puesto Principal de Bembibre comprobaron que efectivamente se había realizado un corte del cableado telefónico de unos 120 metros de longitud, posteriormente recuperado, y en las proximidades de la zona se encontraba una furgoneta posiblemente vinculada a los hechos delictivos.

En ese momento, se estableció un dispositivo de búsqueda realizado por efectivos pertenecientes al Puesto Principal de Bembibre y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), para proceder a la localización de los autores.

A las 19.30 horas, gracias a la colaboración ciudadana, se produjo una primera detención por parte de los agentes del Puesto Principal de Bembibre, de un varón de 26 años de edad, y posteriormente, tras continuar con el dispositivo establecido, a las 22.00 horas, se produjo una segunda detención por parte de los agentes del Seprona de un varón de 31 años de edad.

Ambas personas son trasladadas a las instalaciones de la Guardia Civil de Bembibre para su custodia e inicio de diligencias para finalmente ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad de Ponferrada (León).