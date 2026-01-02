Valladolid suspende la Zona de Bajas Emisiones durante la concentración motera Pingüinos 2026

Archivo - Varios motoristas participan en el desfile de las banderas en la concentración motera Pingüinos.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Valladolid ha acordado la suspensión temporal de las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con motivo de la celebración de la concentración motera invernal Pingüinos 2026, uno de los eventos con mayor capacidad de atracción turística y económica de la ciudad.

En concreto, la suspensión estará en vigor desde las 00.00 horas del jueves, 8 de enero, hasta las 23.59 del domingo, 11 de enero de 2026, periodo durante el cual quedarán sin efecto las limitaciones de acceso al área regulada.

La medida ha sido adoptada por el Área de Tráfico y Movilidad tras la solicitud de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ante la necesidad de facilitar la movilidad durante unos días en los que la ciudad recibe a miles de visitantes, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Aunque el núcleo principal de la concentración se sitúa en el Pingüinos Arena, la programación se extiende a otros puntos del centro urbano con actividades en espacios como la Acera de Recoletos, con desfiles y actos tradicionales.

A este despliegue se suma el elevado número de desplazamientos hacia hoteles, restaurantes y zonas de ocio del centro, protagonizados mayoritariamente por motocicletas y, en menor medida, por vehículos de apoyo, lo que incrementa de forma puntual el tráfico en el ámbito de la ZBE.

Así, durante los cuatro días de vigencia de la medida podrán acceder al interior de la ZBE todos los vehículos, con independencia de su distintivo ambiental, sin que se apliquen sanciones por incumplimiento de la normativa reguladora de la Zona.

No obstante, seguirán vigentes las restricciones habituales derivadas de cortes puntuales, desvíos, controles de seguridad o limitaciones de estacionamiento, que se establezcan con motivo del evento.

El expediente municipal destaca el interés público de Pingüinos, un evento con origen en 1982 y declarado de Interés Turístico Regional. En la edición de 2025 se contabilizaron 38.550 participantes, procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y de otros países, consolidando a Valladolid como referente nacional e internacional del motociclismo invernal.

Además, el Consistorio ha destacado su impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, así como su efecto dinamizador sobre el empleo durante los días de celebración.

El Centro de Movilidad Urbana ha informado favorablemente la suspensión, al considerar que la medida no compromete de forma significativa los objetivos de la ZBE y permite una gestión más eficaz del sistema de control, además de facilitar una adecuada información a los usuarios.

La decisión se ampara en la ordenanza municipal reguladora de la ZBE, que contempla excepciones temporales mediante resolución motivada cuando concurren razones de interés general. Una vez finalizada la concentración, la Zona de Bajas Emisiones recuperará su funcionamiento habitual.