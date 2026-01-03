Cada ciudadano de CyL gastará una media de 30,04 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' 2026

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2029, en Madrid (España).Ricardo Rubio / Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Cada ciudadano de Castilla y León gastará una media de 30,04 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press.

Se trata de la segunda comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante tras Asturias, que tiene una media de 31,37 euros, y por encima de la media nacional de 18,77 euros por ciudadano, un 0,57 euros más que en 2025.

Tras Asturias y Castilla, se sitúan La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros), Cantabria (24,39 euros), País Vasco (23,82 euros), Aragón (23,44 euros), Castilla-La Mancha (21,56 euros), Murcia (20,88 euros) y Galicia (19,67 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son de nuevo los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42), a los que siguen los de Baleares (9,40 euros), Cataluña (12,96 euros), Navarra (13,01 euros) Canarias (13,67 euros), Extremadura (15,12 euros), Andalucía (15,47 euros) y Madrid (17,84 euros).

Por comunidades autónomas, donde más lotería de 'El Niño' se va a vender previsiblemente es en la Comunidad Valenciana (139,1 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (133,3 millones de euros), la Comunidad de Madrid (124,9 millones de euros), Cataluña (104,1 millones de euros), Castilla y León (71,7 millones de euros), Galicia (53,1 millones de euros), País Vasco (53,1 millones de euros), Castilla-La Mancha (45,2 millones de euros), Murcia (32,8 millones de euros), Asturias (31,6 millones de euros), Aragón (31,5 millones de euros) y Canarias (30,4 millones de euros).

Por el contrario, los que menos lotería de 'El Niño' tienen consignada son Ceuta (316.800 euros) y Melilla (379.200 euros), seguidas de La Rioja (9,1 millones de euros), Navarra (8,8 millones de euros), Baleares (11,4 millones de euros), Cantabria (14,4 millones de euros) y Extremadura (15,9 millones de euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el sorteo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.