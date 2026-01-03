Decenas de venezolanos se concentran de forma espontánea en varios puntos de la Comunidad

La comunidad venezolana de Valladolid recibe con alegría las noticias de Venezuela.Leticia Pérez

Decenas de venezolanos se concentraron esta tarde de forma espontánea en varios puntos de la Comunidad para celebrar la detención de Nicolás Maduro y lo que consideran un paso fundamental para que el país recupere la libertad después de más de 26 años de un régimen dictatorial que inicio Hugo Chávez y continuó Maduro. Además, uno de los mensajes más repetidos fue que no se puede hablar de invasión y sí de “liberación”.

En Valladolid, medio de centenar de personas se concentraron en la plaza de Zorrilla en medio de un ambiente festivo con música y grandes banderas venezolanas, y con muchos momentos de emoción cuando se escuchó el himno nacional del país caribeño.

En el pub La Perla del Caribe de León un grupo de venezolanos improvisó hoy un encuentro para seguir conjuntamente la comparecencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque llevado a cabo en su país y recibieron con aplausos, silbidos y algún grito de “desgraciado”, las primeras imágenes del líder bolivariano emitidas desde una cadena estadounidense.

Una de las propietarias del establecimiento, Paula Laya, de 35 años, leonesa de adopción desde hace unos siete, no ocultaba sus sentimientos en una jornada especial para todos ellos. “Es una mezcla de emoción, de incertidumbre, de ansiedad, de no saber cómo se van a desarrollar las cosas realmente.

La transición que viene sabemos que es lenta, es también llena de mucha incertidumbre, esperando siempre que María Corina sea la persona que tome el mando”.

También estuvieron presentes los padres del activista Neomar Lander, asesinado durante las protestas de 2017 en Venezuela contra Nicolás Maduro, cuando tenía 17 años. Exiliados en León, sus compatriotas la consideran un emblema de la lucha contra el actual régimen y al joven fallecido, un héroe.