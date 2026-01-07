CASTILLA Y LEÓN.-Andrés aprovecha la visita de Hereu para recuperar la idea de Santo Toribio como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

La visita este miércoles a Palencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, ha servido para que la alcaldesa, Miriam Andrés, recupere el proyecto de tramitar la festividad de Santo Toribio como Fiesta de Interés Turístico Nacional, algo que el representante del Gobierno parece que ve con buenos ojos tras poner de manifiesto la oportunidad de la capital palentina para jugar un "rol estratégico" dentro del objetivo de su departamento de potenciar el "turismo de interior".

Ambos mandatarios se han pronunciado en tales términos esta tarde durante su visita al Barrio del Cristo, donde todos los años se celebra la tradicional 'Pedrea del Pan y el Quesillo', ante la imagen del Cristo del Otero, obra cumbre del escultor palentino Victorio Macho, escenario que Jordi Hereu ha aprovechado para sacar pecho respecto del liderazgo que España ejerce en el mundo en materia de turismo tras recordar los 91 millones de visitantes recibidos por el país hasta el mes de noviembre y, "lo más importante, ese gasto obtenido en destino de 126.000 millones de euros".

"Cuando un país llega a estos niveles de visitantes y de ingresos el objetivo es desconcentrar destinos, diversificar productos, desestacionalizar la oferta y digitalizar la experiencia", ha advertido Hereu, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que en ese escenario Palencia "juega y jugará un papel determinante para la estrategia de sostenibilidad turística dentro de toda Epaña debido a los valores patrimoniales" que atesora la capital, en especial esos "valores singulares" como el que tiene la zona del Barrio del Cristo, escenario todos los años de la Fiesta de Santo Toribio.

"Por eso es, como ministro, es un placer colaborar con ayuntamientos como el de Palencia para impulsar estrategia turística en torno a senderos y recorridos, mejora de infraestructuras y la puesta en valor de un patrimonio cultural que ya cumple más de 90 años de existencia con el fin de acondicionarlos para usos turísticos", ha añadido el ministro de Turismo.

En este sentido, Hereu ha puesto en valor el liderazgo de la alcaldesa y de su equipo con motivo del crecimiento de la ciudad en número de visitantes. "Estamos ante la ciudad típica que tiene un gran potencial de desarrollo. Cuando uno de los grandes conceptos que estamos desarrollando es el turismo de interior, en este capítulo el rol que juega y jugará Palencia es estratégico porque necesitamos de su impulso para lograrlo", ha concluido.

La alcaldesa de la capital palentina, Miriam Andrés, 'recibiendo el guante', ha recordado que la Fiesta de Santo Toribio goza de la Declaración de Interés Turístico Regional y que ya en su día desde el Ayuntamiento se intentó obtener, sin éxito, su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, objetivo no logrado porque entonces la respuesta obtenida es que dicha celebración tenía que tener una repercusión de ámbito nacional.

"Yo creo que cuando un elemento singular como es éste se encuentra en uno de los barrios periféricos de la ciudad y nosotros queremos vender el Cristo como sitio visitable y quede en el recuerdo, hay mucho por hacer todavía", ha manifestado la regidora palentina, quien ha apuntado que uno de los objetivos ahora es el de invertir en la zona en un plazo de seis o siete meses los 2,5 millones de euros de que se dispone para hacer más reformas y atraer a la gente.

Al respecto, Andrés confía en dar una "nueva cara" a la zona, una vez concluidas las obras para mejorar accesos, caminos y servicios, ya que, como así ha lamentado, en la actualidad no todo el mundo puede acceder con su vehículo. En este sentido, el Ayuntamiento de la ciudad ya ha adquirido dos furgonetas eléctricas como recurso turístico para el acceso de visitantes hasta la imagen del Cristo del Otero y el objetivo, como así ha matizado Andrés, "es trabajar en esa repercusión nacional, ahora sí, para vender un producto atractivo de cara al exterior".