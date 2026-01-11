Pingüinos congrega a 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del mal tiempo

El piloto David Alonso y el responsable comercial de Estrella Galicia Castilla y León Alfonso Prego, Pingüinos de Oro de.Miriam Chacón

La Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos alcanzó los 45.000 participantes en su edición número 43 a pesar del tiempo adverso que provocó algunas cancelaciones por parte de asistentes procedentes de Galicia o Asturias, según destacó hoy el presidente del Club Turismoto, José Manuel Navas, quien precisó que los inscritos han rebasado los 40.000, puestos que algunos no se registran, pero se suman a este evento, celebrado en las instalaciones de la antigua Hípica Militar de Valladolid y que echa el cierre este domingo.

En cuanto a los pingüinos de oro, el premiado en la categoría deportiva fue David Alonso, campeón de 'Moto3' 2024. El piloto aseguró haber sentido “la pasión” y el “espíritu motero” durante todo el fin de semana. También habló de sus retos profesionales, asegurando que para llegar a Moto GP queda mucho, y este año está enfocado en ser campeón del mundo de 'Moto2'. Además, recogió este galardón, mostrándose “orgulloso de estar diez años en el mundo del motociclismo” y viendo “cómo Pingüinos crece cada año”.

Durante el balance de la edición el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, reconoció a Turismoto “su empeño y dedicación para consolidar a Valladolid como un referente europeo del motociclismo” que hace ser y a los participantes su “actitud responsable”. En cuanto al impacto turístico el alcalde aseguró que los datos de ocupación tanto de hoteles como de apartamentos turísticos se encontraban en el 82 por ciento, destacando el gran impacto para la ciudad.

Carnero también valoró el trabajo de la Guardia Civil, por supuesto de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, pero también de los bomberos, Protección Civil y el Servicio de Limpieza. Al ser preguntado por el apuñalamiento sufrido dentro del recinto de Pingüinos el primer edil aseguró que “no se tratan de moteros” pero que estos eventos con tantas aglomeraciones se producen estas circunstancias “indeseadas y no queridas”.

Por su parte, el presidente del Club Turismoto, José Manuel Navas, también quiso celebrar el “desarrollo normal” de todas las rutas que se han llevado a cabo y se refirió al alcalde al acordarse de los que no habían podido venir por las inclemencias meteorológicas sugiriendo que si hubieran venido todos “habría que ir pensando en ampliar la casa porque sino no nos caben”. Además también recalcó las intención de agradar a todo tipo de visitante, llevando a cabo un estudio sociológico para conocer mejor los gustos de los participantes y dar cabida a sus intereses.

Esta 43 edición, que comenzó el pasado 7 de enero, ha estado marcada por el paso de la borrasca Francis que dejó una ligera nevada sobre Valladolid, así como un intenso frío que ha ido acompañado de jornadas de niebla, pero también sol. Todo ello no impidió que muchos moteros acamparan en la zona habilitada por la organización y disfrutaran de las actividades musicales durante cada jornada.

Como es tradición ya en Pingüinos, no faltaron el tradicional desfile de banderas por las calles de Valladolid durante la mañana del sábado, así como las acrobacias y exhibiciones en la Acera de Recoletos, donde tuvieron un especial protagonismo la Policía Municipal y su 200 aniversario. Con la oscuridad de la noche, las antorchas volvieron a iluminar la ciudad para honrar a los amantes del mundo de la moto que han perdido la vida en el último año.

La concentración también estuvo marcada por la polémica debido a la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del Ayuntamiento. Varios colectivos ecologistas y vecinales se opusieron a la decisión, recalcando que una actividad de tal calibre superaba todos los niveles tanto de emisión como de decibelios.