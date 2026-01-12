La Junta y el Consejo Comarcal movilizarán 48 millones de euros para "reforzar los servicios, , impulsar la economía y proteger los más vulnerables", según Fernández Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, durante la firma del nuevo convenio marco.César Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, rubricaron hoy el nuevo convenio marco entere ambas instituciones para la labor del Consejo en los próximos cuatro años, concretamente hasta 2029, que movilizará recursos por valor de 48 millones de euros.

Fernández Mañueco señaló que con el citado acuerdo se busca reforzar los servicios, impulsar la economía, generar oportunidades y proteger a los más vulnerables.

La dotación por parte del Consejo es de once millones de euros, lo que supone un incremento anual de 400.000 euros, respecto al anterior acuerdo. A ello la Junta suma otros casi 38 en inversiones sectoriales en distintas áreas para la comarca, hasta un total de 48 millones.

Mañueco aseguró que “hoy es un día muy importante” en el que se sella mucho mas que un convenio. "Reafirmamos nuestro compromiso histórico con el Bierzo”, dijo en el Monasterio de San Miguel de las Dueñas, en el municipio de Congosto.

“Son recursos para cuidar a las personas, activar sectores clave como el turismo, el medio ambiente, la atención social o inserción laboral. Es apostar por el empleo rural, reactivar la cuenca minera a través de los fondos de transición justa. Poner a las personas en el centro de la acción política, proteger la infancia y la juventud o reforzar la atención a los mayores”, señaló.

Mañueco indicó que este acuerdo es fruto de la cooperación “leal, con una política útil, que hace que lleguemos más lejos. Y es que con ello se podrán cubrir las necesidades de los vecinos de la comarca", precisó.

Los once millones de euros se destinarán a gastos corrientes e inversiones, además de atender los servicios que tiene el Consejo Comarcal del Bierzo. Además el nuevo acuerdo incluye el asesoramiento integral a empresas y emprendedores del mundo rural a través del Instituto de Competitividad Empresarial, medidas para impulsar el comercio local, la presentación de proyectos estratégicos municipales ante la Unión Europea para aprovechar Fondos de Transición Justa o reforzar la gestión unificada de Las Médulas

También se establecen compromisos para la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores, inserción de personas con discapacidad o mejorar el funcionamiento del Centro de Atención a Drogodependientes y el Servicio de Atención a la Infancia.

“Siempre tendemos la mano a quienes quieren colaborar con esta tierra. Hoy lo hemos hecho con el Consejo Comarcal, en otras ocasiones con ayuntamientos o diputaciones. Un importante esfuerzo para dar estabilidad y que hagamos que el Bierzo, León y Castilla y León funcionen”, concluyó.

Por su parte el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, agradeció el esfuerzo de la Junta por invertir en la comarca, pero volvió a reclamar más competencias para la entidad berciana.

“El documento supone algunas mejoras, pero no son pocas las aspiraciones que no se han podido tener en cuenta y que, en algunos casos, dependen de la voluntad de llegar acuerdos, como la construcción de una nueva sede o aprovechar la experiencia del banco de tierras”, señaló.

“Nuestro objetivo es la prestación de servicios de calidad que mejoren la vida de los bercianos y es imprescindible que la financiación sea adecuada. Entendemos irrenunciable la conversión de la prestación de servicios vía convenios en competencias propias”, insistió.

Ramón quiso recordar que desde la institución comarcal se hace “un trabajo extraordinario” poco conocido. Como por ejemplo el Centro de Atención a Drogodependientes, con 380 personas atendidas, o los 155 menores que han pasado por el equipo de protección a la infancia. También la labor del Banco de Tierras, del Servicio de Atención a Municipios o las labores en materia de Medio Ambiente.