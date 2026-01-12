Mañueco: "No voy a consentir que se juegue con nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, durante la firma del nuevo convenio marcoCésar Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazó hoy de forma contundente el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España y advirtió: "No voy a consentir que se juegue con nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales”.

Así lo dijo durante su visita a Ponferrada, donde afirmó que esa propuesta juega con el funcionamiento de los servicios públicos “con los que no se puede mercadear. No queremos que nos quiten recursos", insistió.

Mañueco recordó que Castilla y León cuenta con casi el 20 por ciento de la superficie de España y un cinco por ciento de su población, “y no podemos recibir solo el 1,29 por ciento de los fondos para pagar nuestra sanidad, educación, servicios sociales…Esto no debe servir para comprar el apoyo político”, remarcó. “No lo voy a consentir”, concluyó.