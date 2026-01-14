Mañueco sitúa a CyL como "polo" de innovación en defensa con el proyecto de Indra que será Plan Industrial Prioritario

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta garantiza tramitación "ultrarrápida" para esta iniciativa que conllevará 500 nuevos puestos de trabajo y 40 millones de inversión

VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha situado este miércoles a la Comunidad como "polo de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la defensa" tras anunciar que el 'Plan Estratégico de Potenciación y Crecimiento de Indra en Castilla y León: Visión 2027' será apoyado Proyecto Industrial Prioritario por el Ejecutivo autonómico, ya que incluye una inversión total de 40 millones de euros y la creación de 500 nuevos empleos, con lo que se llegará a los 1.350 puestos de trabajo en 2027.

Mañueco se ha pronunciado de este modo tras reunirse en Valladolid con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, encuentro en el que se han presentado las principales líneas del plan de expansión de la compañía y que afectan especialmente a León y Valladolid, cuyo alcalde, Jesús Julio Carnero, también ha estado presente en la reunión.

El presidente de la Junta ha subrayado que este plan "aúna innovación, tecnología y sostenibilidad" y "reafirma la apuesta de Castilla y León por atraer inversión, generar empleo cualificado y abrir nuevas oportunidades de futuro", al tiempo que ha señalado que esta colaboración con Indra forma parte de la estrategia autonómica de potenciar los sectores de la defensa y la seguridad.

"Estáis demostrando con hechos que nuestra tierra es una tierra fantástica para invertir, para impulsar el desarrollo tecnológico, para atraer talento y también para crear empleo", ha defendido el presidente.

El plan de expansión de Indra Group incluye la creación de una nueva fábrica de drones de alta tecnología en el polígono de Villadangos del Páramo (León), donde se producirán sistemas no tripulados como los UAV TARSIS, el vehículo multipropósito VALERO y munición merodeadora. La planta empleará a unas 200 personas cuando opere a pleno rendimiento.

Asimismo, la compañía ampliará el Centro de Excelencia de Seguridad de León, donde se reforzarán las capacidades en ingeniería, ciberdefensa, simulación, mando y control, sistemas aéreos no tripulados y tráfico aéreo.

En Valladolid, Indra abrirá un nuevo centro de ingeniería especializado en diseño mecánico y eléctrico y construirá una planta de fabricación de motores de UAVs, un proyecto en el que se suma también un incremento del 10 por ciento en la plantilla de su centro en Salamanca.

De este modo, como ha señalado Mañueco, el Ejecutivo autonómico pondrá a disposición de la empresa una nave industrial en Villadangos y facilitará la implantación de estas iniciativas mediante la declaración de Proyecto Industrial Prioritario, que agilizará la tramitación administrativa y el desarrollo de las actuaciones de forma "ultrarápida".

Fernández Mañueco ha agradecido "la confianza depositada en Castilla y León" por parte de Indra, una gratitud que ha sido secundada también por el alcalde de Valladolid, quien ha destacado que se trata de un proyecto "innovador" en el sector de la defensa, al tiempo que ha insistido en la alta cualificación en ingeniería que existe por parte de la universidad vallisoletana. "Es una una buenísima noticia y un compromiso con nuestra juventud", ha defendido Jesús Julio Carnero.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha destacado "la oportunidad única de convertir España en uno de los grandes actores de la defensa en Europa, con Castilla y León como protagonista destacado". Así, ha señalado que la Comunidad será el eje en la construcción de esta nueva tecnología en defensa "que tan de moda se han puesto por la desgracia ante los acontecimientos y los conflictos que se están viviendo".

"Tenemos una oportunidad única ante nosotros de construir una industria que en años pasados pues no estaba tan demandada y que ahora lo está mucho más por las necesidades que han surgido", ha señalado Escribano, quien ha subrayado el compromiso de Indra Group con Castilla y León "por su capacidad, por lo bien conectada que está, por todas las infraestructuras que tiene, pero sobre todo por su población bien formada, con buenas universidades".

Asimismo, el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha señalado que "el conocimiento, talento y capacidades tecnológicas" de la Comunidad "han permitido dar este nuevo paso" y consolidar la presencia del grupo en la Comunidad. "Como consejero delegado y como hombre de esta tierra, hoy me siento orgulloso de anunciar estos 500 empleos", ha expresado.

Finalmente, De los Mozos ha explicado también que el plan contempla además reforzar la cooperación con universidades, centros formativos y empresas locales, impulsando el talento joven, el retorno de profesionales y la conexión con el ecosistema regional de startups, pymes y spin-offs tecnológicas mediante la plataforma Indraventure.