Suárez-Quiñones destaca la proactividad y respuesta del operativo pese a la simultaneidad y severidad de los incendios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado la proactividad y respuesta sostenida que ha dado el operativo de extinción y los medios de su departamento pese a la simultaneidad y severida de los incendios ocurridos en 2025.

Suárez-Quiñones se ha expresado así durante una comparecencia casi una hora y media en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León a petición de los grupos parlamentarios Socialista y Vox.

El consejero ha comenzado su intervención expresando su "consternación", la de todo el equipo de extinción de incendios y de la propia Junta, por las personas fallecidas y heridas con ocasión de los incendios forestales de la pasada campaña, y ha expresado el compromiso del Ejecutivo autonómico con todos los afectados con el objetivo de una pronta restauración de los daños personales, materiales y ecológicos en las zonas afectadas por los grandes incendios forestales de este verano en la Comunidad.

El consejero ha repasado los cambios normativos llevados a cabo en 2025 con el nuevo Plan de Protección ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal) y ha analizado las condiciones meteorológicas extraordinarias de temperaturas, viento, humedad y precipitaciones dadas el año pasado que, sobre todo en el mes de agosto, que contribuyeron al desarrollo de los "megaincendios" en Castilla y León.

Pese a estas condiciones, unida a la simultaneidad de incendios que ese produjeron entre los meses de julio y septiembre, principalmente de un mes de agosto "anómalo" con una ola de calor de 16 días jamás registrada, el operativo ha debido mantener también su capacidad de respuesta en un número muy elevado de incendios agrícolas, que se producen de forma solapada en el territorio y compitieron por los mismos recursos de extinción, vigilancia y coordinación.

Aún así, tras el análisis de conatos, superficies afectadas y simultaneidad con incendios agrícolas muestra que, aun en un año con condiciones meteorológicas excepcionales, con una elevada incidencia de igniciones y con la ocurrencia de grandes incendios forestales, considera que el operativo y los medios de la Consejería han mantenido "una alta eficacia en el control temprano de la mayoría de los incendios" y han dado respuesta a un volumen de intervenciones "muy superior" al promedio del último decenio, especialmente durante el mes de agosto.

Así, ha asegurado que, tras el análisis realizado sobre la gestión activa y solicitudes continuas de medios en las semanas más críticas del mes de agosto, se acredita que desde la Dirección del Plan y Dirección Autonómica de la Emergencia del Plan Infocal se escalaron "progresivamente" los recursos propios y se cursaron solicitudes continuas de refuerzo a otras administraciones a través de los canales previstos.

En esta línea, ha agregado que los picos registrados en tres semanas del periodo concentrados en agosto "evidencian la proactividad y la respuesta sostenida del dispositivo mientras persistieron la simultaneidad y la severidad".

COMPROMISOS PARA 2026

Posteriormente, ha reiterado el compromiso de la Junta, tras los incendios de agosto de 2025, de reforzar y mejorar el operativo. "Porque proteger nuestros montes no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de seguridad, de futuro, de compromiso con nuestro territorio", ha asegurado Suárez-Quiñones.

En este sentido, ha asegurado que han puesto el foco en garantizar que los profesionales cuenten con los medios, la formación y los recursos necesarios para actuar con eficacia ante una de las amenazas más graves que enfrenta el patrimonio natural.

Para ello, ha incidido que se prevé para 2026 una dotación total de 169,63 millones y ha recordado que todo el personal laboral de la Junta ya ha pasado a prestar servicios durante todo el año, a cuya financiación está una partida de 16 millones de euros de capítulo 1.

En concreto, ha señalado que en 2026 se renovará la contratación de 49 cuadrillas terrestres (cuadrillas Romeo), con la novedad que su personal se encuadrará en el sector público con la empresa pública estatal Tragsa, con la ampliación de su contratación y ha recordado que las 111 cuadrillas pasarán a operar doce meses, lo que supone un incremento presupuestario de cerca de 40 millones anuales hasta 2029, que pasarán de los 54 millones en 2026 a los 101 en 2029.

También se contempla una inversión de 17 millones que permitirá disponer de equipos de cuadrillas especializadas helitransportadas y nocturnas y la incorporación de 10 nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida entre los años 2026 y 2027, lo que supondrá una inversión de 8 millones.

Por otro lado, se incrementarán inversiones en maquinaria pesada a un importe de 11 millones, lo que permitirá disponer de 20 equipos (buldozer y góndola con su personal) completos preventivos todo el año y 20 máquinas de extinción a mayores durante la época de peligro alto, así como de equipos y maquinaria complementaria de diferentes tipologías para reforzar la capacidad de respuesta del operativo.

Además, se dotará al operativo de nuevos vehículos nodriza, de 3 nuevos puestos de mando avanzado (PMA) a sumar a los tres actuales grandes y nueve modulares. Asimismo, la unidad Fénix de Drones de la Agencia de Protección Civil se extenderá a prestar servicios en los incendios forestales.

También se continuará con la implantación del Sistema de Videovigilancia de Incendios Forestales, se pasará de 23 medios aéreos de la Junta a 27 en 2026 y 33 en 2027 y se ampliará el el servicio de Unidades mixta de Brigadas con Autobomba (UBA), incrementando el número de unidades operativas de cinco a nueve con una inversión de unos 3,6 millones.

Entre otras actuaciones, se continuará la renovación de los vehículos autobomba propios y la mejora de las infraestructuras del operativo como la actualización y adecuación de las cuatro bases correspondientes a los nuevos medios de extinción incorporados.