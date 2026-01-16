Sesenta fotografías protagonizan la exposición '15 joyas de España'

Inauguración de la Exposición Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: 15 Joyas de España.Nacho Valverde

Un total de 60 fotografías protagonizan la exposición '15 joyas de España', donde las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad quedan reflejadas en el Centro de Recepción de Visitantes de Segovia. Se trata de un recorrido visual por el patrimonio histórico, artístico y cultural de las ciudades españolas que ostentan el reconocimiento de la Unesco. La muestra se completa con material audiovisual de todas ellas.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, destacó que cada imagen de las 60 expuestas "plasma la riqueza y la diversidad de la historia urbana de España a través de la mirada de fotógrafos locales, quienes han sabido reflejar la esencia de cada ciudad con un enfoque auténtico”. En el caso de Segovia, son cuatro las fotografías expuestas, ‘Real Casa de Moneda’ de Eduardo Nave; ‘Alcázar’, de Ángel Kamarero; ‘Catedral’ y ‘Acueducto’, ambas de Fernando Zayas.

Desde su creación, esta exposición ha tenido una trayectoria internacional, viajando por distintas capitales europeas de países como Francia, Países Bajos, Austria o la República Checa, entre otras, dentro de programas de promoción cultural organizados en colaboración con el Instituto Cervantes. A través de esta itinerancia, ‘15 Joyas de España’ ha contribuido a difundir internacionalmente el valor del patrimonio urbano español, mostrando a públicos extranjeros la diversidad histórica y arquitectónica que caracteriza a estas ciudades.

Las fotografías buscan ofrecer una visión “sugestiva y personal” de cada localidad, más allá de sus monumentos más conocidos. Al tratarse de obras realizadas por fotógrafos locales de cada una de las ciudades retratadas, el visitante puede apreciar una mirada “cercana, íntima y profundamente conectada” con los lugares representados, lo que permite conocer aspectos menos difundidos pero igualmente significativos de cada destino.

Además de su valor estético, la exposición cumple una función educativa y turística, invitando tanto a residentes como a visitantes a profundizar en la historia y cultura de las quince ciudades del grupo, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. “Cada imagen es una invitación a descubrir la identidad propia de estas localidades, sus trazados históricos y su herencia cultural milenaria”, señaló.

A través de las imágenes, el espectador puede establecer un vínculo visual con la diversidad urbanística, cultural y artística que forma parte del corazón de España. La exposición se ha adaptado a diferentes espacios expositivos tanto en España como en el extranjero, aprovechando la red institucional del Instituto Cervantes y la colaboración de ayuntamientos, instituciones culturales y entidades públicas, fortaleciendo así la promoción del patrimonio cultural español como un recurso invaluable para la educación, el turismo y la identidad nacional.

‘15 Joyas de España’ se presenta como una celebración visual del patrimonio urbano español, un puente entre la historia y la contemporaneidad, así como una invitación a redescubrir la riqueza y diversidad cultural que caracteriza a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.