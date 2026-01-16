Castilla y León encabeza la resolución de la ayuda a la dependencia en 2025, con 113 días de espera, seis menos que al inicio del año

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León sigue a la cabeza de la mayor agilidad para resolver los expedientes relativos a la ayuda a la dependencia, con 113 días de promedio, por debajo de la normativa que establece que deben ser como máximo de 180 días. El tiempo de espera se redujo en la Comunidad en seis días durante el 2025, cuando en el conjunto nacional se elevaron en siete.

A Castilla y León le siguen País Vasco (129), Aragón (141) y Castilla-La Mancha (165), La Rioja (174) y Navarra (201) se encuentran cerca del plazo máximo; y en el otro extremo se sitúan Canarias (430), Andalucía (496 días), Murcia (559 días).

El Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales dio a conocer los datos a fecha de 31 de diciembre de 2025, que señalan que existen 258.167 personas en lista de espera, 6.441 más que al empezar el año, cuyo tiempo medio de espera de 341 días, siete más que al empezar el año.

En la Comunidad, las personas beneficiarias con prestación crecieron en la Comunidad un 4,5 por ciento (9,4 por ciento de media nacional), mientras que las personas dependientes se elevaron un 2,4 por ciento (frente al nueve por ciento nacional), empujados sobre todo por Canarias, donde se dispararon un 30 por ciento, Galicia (20,1 por ciento) y Andalucía (un 12,2 por ciento).

Además, según el estudio, el número de personas en la lista de espera en este 2025 disminuyó en un 33 por ciento en la Comunidad, en línea con la bajada del 4,5 por ciento en toda España. Solo Galicia, con el 45 por ciento, redujo más este indicados que Castilla y León, informa Ical.

Estos porcentajes de evolución se traducen en que un total de 7.875 personas se encuentran en lista de espera en la Comunidad. Dos de cada tres de las personas que se encuentran en lista de espera están en cinco comunidades: Cataluña (82.001 personas), Andalucía (40.092 personas), Comunidad Valenciana (28.847 personas), Canarias (22.023) y Murcia (15.131).

Además, el 4,8 por ciento de las personas estarían esperando algún tipo de trámite en Castilla y León (el quinto más bajo), es decir, están desatendidas, según el informe, porcentaje que se eleva al 11,1 por ciento en la media nacional.

En estos primeros nueve meses han fallecido 392 personas en Castilla y León pendientes de resolución de grado y de resolución del PIA. Casi la mitad (48 por ciento) se concentran en Cataluña (9.116) y Andalucía (6.995). A la cola, la comunidad autónoma con menos fallecimientos en lista de espera es Navarra (70).