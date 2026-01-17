Estudio y conservación del espacio natural en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

51 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo De la Vega. En la foto Buitres Leonados comiendo.Juan José Molina

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega celebra su 51 aniversario de actividad de seguimiento y difusión en el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, orientado al estudio y la conservación del espacio natural, tal y como explica su presidente, Juan José Molina.

Durante el 2025, la Asociación se dedicó fundamentalmente al seguimiento y a la colaboración con entidades que están trabajando en la zona. Desde el fallecimiento de Fidel José Fernández, presidente durante 48 años en los que realizó el seguimiento de reproducción de diferentes especiales, “hemos intentado mantener un mínimo de ese esfuerzo de seguimiento”, pero lamenta que no llegan a esa capacidad de sacrificio “porque vivía exclusivamente para ello”.

Intentan aportar una parte, por lo que mantienen el censo colectivo de otoño en el que, en su última edición celebrada en noviembre han participado más de 100 naturalistas. Además, aportan al censo de medificación buitre leonado voluntarios para su realización y, también, el relativo a cigüeña blanca de los pueblos del Parque Natural y de los limítrofes, donde han participado seis personas y “ha resultado una temporada más o menos normal”.

Siguen buscando la forma de participar en cualquier actividad que se realice a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible y de los foros de participación que impulsa el Parque Natural “se presentan propuestas y aportamos todo lo que podemos”, como la realización de un espacio museo que albergue la documentación de Fidel José y la recopilación de todo aquello que se publicaba sobre el Parque Natural. En definitiva, un espacio donde se “puedan albergar y ser consultados”, considerándolo un “plus más” para el visitante.

Por su parte, desde la Asociación, conformada por 110 socios, difunden y divulgan los valores naturales del parque, a través de la realización de unas hojas “para mantener la conciencia ciudadana entre los visitantes” y para que la gente pueda comunicar los avistamientos en la zona a través de las plataformas habilitadas y “poder seguir manteniendo el seguimiento”.

Asimismo, trabajan por mantener el estudio emitido por el anterior presidente, pero realmente para el seguimiento del espacio natural y llegar al nivel de lo realizado hasta 2022 “haría falta mucha más implicación”, por lo que espera la participación de más voluntarios, que también propongan diferentes estudios. Aun así, mostró su satisfacción porque, después de 51 años, siguen adelante. “El hecho de seguir adelante y de que haya un impulso de la gente enamorada del espacio natural y que estará siempre ahí para protegerlo y defenderlo”, celebra Molina.

Nueva edición del censo de otoño

En el censo de reproducción de buitre leonado participaron tanto personal de WWF, quien lo coordina, agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y voluntarios de la Asociación. “Hay sintonía entre el trabajo que hay que hacer con la participación de los vecinos de los pueblos, que se siente con la necesidad de conservar el patrimonio natural que los rodea”.

“Ha sido una edición peculiar, porque ha habido una incidencia por falta de coordinación con la Junta de Castilla y León”, aclara el presidente del Refugio, mientras detalla que debido a la jubilación del que hasta entonces era el director del Parque Natural, Rafael Marina, el espacio está sin un gestor determinado. Hubo una solicitud del coto de caza de la zona del refugio para una abatida y, este año, sin la coordinación pertinente se autorizó. “Al hacer esta actividad cinegética provoca que las aves carroñeras se muevan de una forma diferente”, por lo que no les permitió hacer un ceso basado en un día normal del parque.

“Las aves carroñeras duermen en dormideros que nosotros controlamos, pero cuando se hace una actividad cinegética de caza mayor, los buitres están pendientes y se comportan de forma poco habitual”, por lo que es “imposible” controlarlos todos, recalca el presidente del Refugio.

Si se detectaron el año pasado más de 800 parejas “no puede ser que este año el censo salga con 1.200 ejemplares”, señala Molina, insistiendo en que tienen que haber “muchos más”. No obstante, muestra su alegría por la “alta participación” centrada en más de un centenar de voluntarios, que permitió la detección de otras especies de la zona, como alcaudones reales.

51 aniversario

En relación con la celebración de un nuevo aniversario “significa un año más siguiendo adelante, realizando y aportando todo lo posible para poder seguir conservando el espacio natural”. A nivel asociativo es “importante” porque muchas asociaciones duran un tiempo y luego desaparecen y, en este caso, “considero que tenemos un relevo generacional” con gente joven implicada. “Es muy positivo y alentador saber que tenemos un futuro de actividades y de aportación en la conservación”, indica Molina.

En cuanto a expectativas, como presidente en este nuevo año, Molina espera mantener el nivel de seguimiento que están teniendo hasta ahora, y si es posible, aumentarlo. Además, llevar a cabo la realización del espacio museo. “Que la historia esté bien reflejada en un espacio público es muy importante”, asegura, al mismo tiempo que señala que “no podemos olvidar la historia de los lugares, ni la implicación de personas altruistas que han dado todo para que este proyecto se conserve”.

“El que se haga este espacio museo es un reconocimiento y, al mismo tiempo, orgullo del propio espacio de haber tenido a toda esa gente que lo ha querido y se ha implicado con ello”. Se trata de un proyecto de ampliación en la Casa del Parque que ha sido presentado, primero en el Ayuntamiento de Montejo, que lo aceptó y lo remitió a la Delegación Territorial, por lo que actualmente se encuentra en trámite. “Esperamos que este año se acepte y se inicie”, concluye el presidente del Refugio de Rapaces.