Diez afirma que no va a permitir el tapado de las vías del trazado de Feve en León

El alcalde de León, José Antonio Diez, anunció hoy que el Ayuntamiento actuará para que no se lleve a cabo el tapado de las vías del trazado de Feve en la ciudad, tal y como se pretende desde el apeadero de La Asunción a la Estación de Matallana, para cubrir ese tramo con autobuses eléctricos.
Diez, que se sumó a la conclusión de la manifestación celebrada contra la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de enterrar las vías, fue interpelado directamente en el contenido del manifiesto al que se dio lectura al concluir la movilización y reclamado a voces por el público para pronunciarse al respecto.
“El Ayuntamiento de León y la corporación municipal no vamos a permitir que se tapen las rías. No lo vamos a permitir. No es solamente una declaración, sino que los instrumentos legales administrativos que posee la institución lo pueden hacer y, por tanto, lo vamos a hacer”, anunció después de dar la enhorabuena a la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León por el éxito de la convocatoria.
Diez añadió que es el deber de los cargos institucionales escuchar a los ciudadanos. “Nosotros, como representantes públicos, al menos nosotros sí, escuchamos a nuestra gente, escuchamos a nuestros vecinos. Intentamos ponernos de vuestro lado. A veces es verdad que cuesta o que es difícil, pero nuestra obligación como representantes públicos es estar junto a vosotros, escucharos, defenderos y vuestra defensa es la defensa de todos, la defensa de León”, añadió antes de concluir sus palabras con un ‘¡Viva León!’.
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) de León convoca una manifestación y cadena humana para reclamar que no se entierre el trazado ni se implante el autobús eléctrico en el tramo afectado
El alcalde de León, José Antonio Diez, interviene en el acto
