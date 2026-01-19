Mañueco afronta sus terceras elecciones autonómicas

Archivo - El presidente del PP en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Castilla y León, en la sede del PPCyL, a 15 de febrero de 2022, en Val.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afrontará el próximo 15 de marzo sus terceras elecciones autonómicas, las segundas en solitario tras el adelanto electoral que convocó el 13 de febrero de 2022 que dieron inicio a la XI Legislatura.

Fernández Mañueco será el candidato del Partido Popular por tercera vez consecutiva tras presentarse por primera vez en los comicios autonómicos del 26 de mayo de 2019, cuando dio el relevo a Juan Vicente Herrera, que presidió Castilla y León durante 18 años.

A pesar de perder aquellos comicios que dieron la victoria al socialista Luis Tudanca con 35 escaños de 81, frente a 29 del PP, Alfonso Fernández Mañueco fue investido como el séptimo presidente del Ejecutivo de Castilla y León tras el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, que entró en el Gobierno con una Vicepresidencia, que sumó la Consejería de Transparencia y Acción Exterior y tres consejerías --Sanidad, Empleo e Industria y Cultura y Turismo--.

Fernández Mañueco disolvió las Cortes en diciembre de 2021 y convocó elecciones el 13 de febrero de 2022 cuando el PP recuperó la victoria en Castilla y León, con 31 de 81 procuradores, y el necesario pacto con Vox (13 escaños) con el que repitió la fórmula de gobierno en coalición, con similar fórmula que con Ciudadanos aunque con una Vicepresidencia sin cartera.

El Gobierno de coalición se mantuvo hasta el 11 de julio de 2024 cuando los de Santiago Abascal abandonaron todos los gobiernos autonómicos y desde entonces Fernández Mañueco ha gobernado Castilla y León en minoría y ha cumplido su objetivo de agotar la legislatura --el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos--.

De este modo, Fernández Mañueco afrontará el 15 de marzo sus terceras elecciones en las que habrá cambio de caras en casi todos los principales partidos políticos con representación en las Cortes, con la incógnita aún de conocer al candidato de Vox que en febrero de 2022 estuvo representando por Juan García-Gallardo, quien dejó la política hace un año.

Así, el Partido Socialista presenta como candidato al alcalde de Soria, Carlos Martínez, y UPL a Alicia Gallego, mientras que Soria ¡Ya! mantiene como cabeza de lista Ángel Ceña y Por Ávila a Pedro Pascual Muñoz. A día de hoy Podemos e IU no han alcanzado un acuerdo de coalición en Castilla y León y han presentado al zamorano Miguel Ángel Llamas, los primeros, y a Juan Gascón, los segundos.