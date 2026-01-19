15M- El PP destaca la "fiabilidad" de Fernández Mañueco: "Es un hombre de palabra, lo ha sido siempre"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Junta de Castilla y León y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández MañuecoOscar Corcuera

El Grupo Popular en las Cortes destacó hoy la “fiabilidad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras convocar elecciones autonómicas para el domingo, 15 de marzo. “Es un hombre de palabra, lo ha sido siempre. Pero hoy encontramos un ejemplo más”, señalaron fuentes ‘populares’ a Ical.

Frente a las “presiones interesadas” de otros partidos, destacaron que “siempre ha mantenido que agotaría la legislatura". ”Ha vuelto a cumplir su palabra", apostillaron desde el Grupo Parlamentario Popular. Además, aseguraron que termina la undécima legislatura con “la satisfacción que da el trabajo bien hecho”.

“Hemos llevado centenares de iniciativas a pleno y comisión que siempre han velado por el interés de los castellanos y leoneses. Hemos conseguido sacarlas adelante, no sin tener que lidiar con la pinza PSOE-Vox que tanto se ha acrecentado durante los últimos meses de legislatura y que ha llegado a poner en riesgo el avance de la Comunidad, priorizando su voluntad conjunta de atacar y desgastar al PP. Algo que sólo les ha servido para que los votantes ya sepan las cartas que juegan”, destacaron.

Ahora, el Grupo Popular aseguró que se pone al servicio del partido para abordar las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, en las que aspiran a que el PP y Fernández Mañueco revaliden la Presidencia de la Junta. “Es la única opción que aglutina resultados, experiencia, gestión, valores, convencimiento y trabajo”, indicó. “Estaremos pegados al ciudadano, velaremos por sus intereses y huiremos del ruido, del escándalo”, concluyeron.