Castilla y León centra su oferta turística en Fitur en el eclipse solar de agosto bajo el lema: 'El cielo nos ha elegido'

La Junta de Castilla y León presenta en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, su oferta turística bajo el lema 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido', así, la Comunidad centra su propuesta en el astroturismo, con el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto como elemento principal de promoción.

El expositor de Castilla y León, ubicado en el pabellón 9 de IFEMA, cuenta con una superficie de 929 metros cuadrados e integra la oferta de los nueve patronatos provinciales de turismo y del Consejo Comarcal de El Bierzo. El espacio incluye zonas destinadas a la enogastronomía, al turismo rural y a la promoción de las Rutas del Vino de Castilla y León y de la marca de calidad Posadas Reales.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el expositor recrea un cielo estrellado, con efectos visuales que simulan estrellas fugaces y cuerpos celestes, e incorpora una media cúpula de más de tres metros de diámetro que representa la superficie lunar. También destaca una pantalla central con la imagen de El Cielo de Salamanca, pintura mural del siglo XV atribuida a Fernando Gallego.

Además del diseño expositivo, la Junta instalará un túnel interactivo que permitirá al visitante adentrarse en una recreación sensorial del espacio, con el objetivo de mostrar el potencial de la Comunidad como uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. "Castilla y León cuenta con el mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight", han señalado desde la Junta.

El pabellón incluye también un área dedicada a la promoción patrimonial, enogastronómica y natural, ya que la Comunidad es la que cuenta con más bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y con el mayor número de Rutas del Vino certificadas en España. La oferta se completa con los 33 espacios naturales protegidos, 10 Reservas de la Biosfera y un Geoparque con reconocimiento de la UNESCO, así como las numerosas Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte habilita también una zona de trabajo en el propio expositor para favorecer encuentros comerciales entre empresas del sector, agencias de viaje y operadores. Está prevista la participación de 154 entidades, entre las que figuran patronatos de turismo, bodegas, ayuntamientos, asociaciones hoteleras y operadores nacionales e internacionales.

PROFESIONALES

Durante los tres primeros días, FITUR estará dirigida a profesionales del sector y servirá para presentar novedades turísticas para 2026. Entre ellas se encuentran la nueva edición de Las Edades del Hombre, titulada EsperanZa y celebrada en Zamora, y el VI Concurso Internacional Cocinando con Trufa, que tendrá lugar en Soria del 4 al 8 de febrero.

El fin de semana el expositor se transformará en un espacio de actividades familiares, con talleres, actuaciones musicales, mascaradas y presentaciones de los patronatos de turismo y ayuntamientos, que mostrarán sus proyectos y recursos más recientes.